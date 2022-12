Le complexe sportif Miloud-Hadefi est désormais prêt à accueillir les rencontres programmées à Oran dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de football dédié au joueurs locaux, prévu du 13 janvier au 4 février 2023 dans quatre villes algériennes, a indiqué, jeudi, à l’APS le directeur général par intérim de cette infrastructure sportive.

Yassine Siafi, également premier responsable de la direction locale de la jeunesse et des sports, a affirmé, à ce propos, que "toutes les dispositions ont été prises pour mettre les équipes participantes et les représentants des médias dans les meilleures conditions" lors de ce rendez-vous footballistique africain que l'Algérie accueille pour la première fois de son histoire.

Dans ce contexte, un Centre pour presse a été mis en place.

Il est doté d'une capacité d’accueil considérable et équipé de tous les moyens technologiques permettant à la corporation de la presse nationale et internationale d'effectuer son travail dans les meilleures dispositions.

Même cas de figure pour la salle de conférences qui accueille les poin ts de presse des entraîneurs et joueurs, avant et après les matchs programmés pour l'occasion, selon la même source.

Le complexe olympique a également commencé à s'habiller des slogans de la compétition continentale grâce au travail entamé par l'Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) qui a lancé son opération de décoration des différentes installations du complexe avec des affiches publicitaires symbolisant l'événement continental, en plus du logo de la CAF, l'organisme qui supervise ce Championnat, souligne-t-on.

Le même responsable a ajouté que les équipes concernées par l'entretien de la pelouse en gazon naturel du stade principal du complexe, s’attellent à rendre cette pelouse dans un excellent état.

C’est le cas aussi pour les deux terrains d'entraînement relevant de cette infrastructure sportive comprenant également d'un stade d’athlétisme, une salle omnisports et un centre nautique composé de trois piscines, dont deux olympiques.

Quant au troisième terrain d'entraînement, qui se situe dans le stade d'athlétisme du quartier des "Castors", M.

Siafi a assuré la disponibilité absolue de cet équipement après que sa pelouse a été totalement refaite, en plus de la réhabilitation de son réseau d'éclairage, ainsi que son vestiaire principal doté désormais de toutes les commodités néc essaires.

L'Algérie mise énormément sur le succès de la compétition continentale, d'autant qu'elle coïncide avec le dépôt par le pays de sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN- 2025), dont l'organisation a été retirée à la Guinée.

La CAF annoncera le nom du pays hôte de la CAN en question quelques jours après la fin du CHAN. Pour rappel, pour la première fois, 18 équipes prendront part à cette compétition. Les formations ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les seuls premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

S’agissant de la ville d’Oran, elle accueille, lors du premier tour, les rencontres du groupe D, qui comprend le Mali, l'Angola et la Mauritanie, ainsi que celles du groupe E, composé du Cameroun, du Congo et du Niger.

La capitale de l’Ouest abritera également un match comptant pour les quarts de finale et un autre pour les demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place le 3 février, soit 24 heures avant la finale prévue au nouveau stade de Baraki (Alger).