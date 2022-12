La sélection algérienne de cyclisme, avec 23 médailles (8 or, 9 argent et 6 bronze), a été sacrée aux Championnats arabes jumelés (sur route et Para-cyclisme) qui ont pris fin vendredi à Sharjah aux Emirats arabes unis.

Les huit médailles d'or ont été remportées au contre-la-montre par équipes (juniors garçons), par Nesrine Houili au contre-la-montre individuel (U23), par Hamza Amari au contre-la-montre individuel (U23), par la sélection féminine juniors en course en ligne, par la sélection Elite messieurs (course en ligne), par Nassim Saidi (course en ligne Elite), par Ryad Bakhti (course en ligne juniors garçons) et par la sélection algérienne par équipes (course en ligne juniors garçons) Les neuf médailles d'argent avaient été décrochées par la sélection élite messieurs et les cadets garçons au contre-la-montre par équipes ainsi que le trio Malak Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous au contre-la-montre par équipes dames, par Djaouad Nehari au contre-la-montre individuel (juniors garçons), Salaheddine Cherki au contre-la-montre individue l (U23), par Zine-Eddine Merabet au contre-la-montre individuel dans la catégorie para-cyclisme, par Sihem Bousebaâ au contre-la-montre individuel et en course en ligne juniors filles ainsi par Nesrine Houili en course en ligne (U23).

Les six médailles de bronze sont l'œuvre de Zine-Eddine Merabet à la course en ligne (para-cyclisme), Nasr-Allah Semiani au contre-la-montre individuel (juniors garçons), Azzedine Lagab au contre-la-montre individuel Elite, par Hanine Belatrous en course en ligne juniors filles, par Hamza Amari (couse en ligne/U23), par Soulafe Sellimi (course en ligne juniors filles).

Cette édition 2022 des Championnats arabes de cyclisme a englobé les épreuves de cyclisme sur route et de para-cyclisme, une compétition qualificative aux prochains Jeux olympiques 2024 de Paris (France).

De son côté, la sélection algérienne (juniors/seniors) de Vélo tout terrain (VTT) s'apprête à participé aux Championnats arabes 2022 de la spécialité, prévus dimanche et lundi aux Emirats arabes unis. Le groupe se compose d'un total de cinq coureurs (messieurs): Raouf Bengayou et Wassim Kirioui chez les seniors, ainsi qu'Abderrahmane Recherache, Walid Zaïd et Mohamed Aymen Hamza chez les juniors.