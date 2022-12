Le directeur technique national (DTN) par intérim de la Fédération algérienne de Kushiki, Hamza Wahab, a indiqué que le "championnat national et la coupe d'Algérie ne représentent pas le seul critère pour décrocher une place au sein de l'équipe nationale algérienne qui participera en mai prochain au championnat du monde-2023 en Biélorussie.

"Les athlètes doivent participer aux regroupements et stages d'évaluation, organisés par l'instance fédérale tout au long de l'année, afin de réserver une place dans les rangs de l'équipe nationale algérienne qui participera en mai prochain aux championnats du monde 2023 en Biélorussie. Les premières places dans le championnat national et la coupe d'Algérie ne sont pas les seuls critères pour le choix final du sélectionneur national", a expliqué le technicien algérien sur la page officielle Facebook de la Fédération.

Le directeur technique national (DTN) par intérim a profité de cette occasion pour passer un message aux clubs, ligues et associations nationales dans lequel il précise que " c'est une erreur de demander les licences d'adhésion seulement à l'occasion de l'organisation du championnat national, Coupe d'Algérie ou super-coupe, dans le but d'être sélectionné en équipe nationale.

La logique consiste à participer aux formations d'évaluation organisées par l'instance fédérale tout au long de l'année". Et d'ajouter : "Il ne faut pas croire que la consécration en championnat national, coupe d'Algérie ou super-coupe, est suffisante pour rejoindre l'équipe nationale, car l'athlète ne peut pas toujours être prêt techniquement et physiquement. Lors des entraînements au niveau national, nous constatons régulièrement cette lacune".

Depuis le début de la saison sportive 2022-2023, l'instance fédérale a organisé des regroupements dans les wilayas de Bouira, Chebli (Blida), Mostaganem, Tougourt, Oum El-Bouaghi, puis Ghardaïa et Laghouat, dans le but de "choisir les athlètes éligibles à rejoindre les rangs de l'équipe nationale", selon le même responsable. Lors de la précédente édition du Mondial de Kushiki (kumité seniors), organisée en Russie, l'Algérie avait glané un total de 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 en bronze).