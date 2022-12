Vingt-quatre (24) photographes professionnels et amateurs participent au concours de photographie ouvert jeudi après-midi à la maison de la culture Tahar Ouettar de Souk Ahras.

Initiée conjointement par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) et la maison de la culture, cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre a été ouverte par les autorités de wilaya en présence de photographes et d'intellectuels.

Cette activité d’animation culturelle tenue sous le slogan "la photo : beauté et communication entre les générations" vise à valoriser les talents des jeunes photographes, a indiqué le directeur de la culture et des arts, Tahar Arris, qui a estimé que ce concours prépare le terrain pour l’organisation d’autres salons nationaux et régionaux.

Placée sous l’égide du ministère de la Culture et du wali de Souk Ahras, la manifestation présente au public des photos à dimension touristique, mettant en valeur la nature pittoresque du pays, ses traditions de ses habitants ainsi que ses sites historiques et archéologiques dont ceux de Souk Ahras. Selon les organisateurs, le concours qui encou rage la créativité chez les jeunes sera clôturé samedi par le décernement de cinq prix récompensant les lauréats des trois premières places en plus du prix du jury et du prix du plus jeune participant.