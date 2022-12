Un camp de jeunes de formation à la protection du patrimoine environnemental s’est ouvert jeudi au centre de loisirs scientifiques El Bez de Sétif au profit de 50 acteurs associatifs venus de plusieurs communes de la wilaya.

Les participants recevront une formation théorique sur les principes de protection de l’environnement, une autre pratique en plus d’un programme de divertissement, a indiqué Noureddine Massaï directeur du camp organisé par l’association de protection de l’environnement en coordination avec les directions de l’environnement et de la jeunesse et des sports.