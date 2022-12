Outre le choix d'une alimentation adaptée, préserver son immunité passe aussi par l'adoption de certains gestes quotidiens qui vont stimuler les cellules immunitaires.

1. BOUGEZ SUFFISAMMENT

"Plusieurs travaux suggèrent que l'activité physique régulière est bénéfique pour l'immunité et qu'elle ralentit son vieillissement", explique la Pre Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand. Ainsi, une étude britannique de 2018 menée auprès de 125 cyclistes expérimentés de 55 à 79 ans et 55 jeunes de 20 à 36 ans, a montré que les premiers avaient des cellules immunitaires T et un thymus (organe indispensable à la maturation des cellules T) aussi en forme que les seconds !

LE CONSEIL de la Pre Duclos : marcher au moins 30 minutes, 5 fois par semaine. Concernant la pratique sportive intense, contrairement à une idée reçue, elle n'affaiblit pas le système immunitaire, a conclu une autre étude britannique de 2018.

2. EVITEZ LE TABAC ET L'ALCOOL

Tous deux affaiblissent l'immunité. Si certaines études ont pointé un possible rôle protecteur de la nicotine contre le Covid-19, d'autres travaux sont nécessaires pour confirmer cette possibilité. En revanche, il est établi que "le tabac aggrave les maladies respiratoires" une fois celles-ci déclarées, souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, concernant le Covid-19, il est apparu que "les fumeurs risquaient davantage de contracter une forme sévère que les non-fumeurs", précise l'OMS.

LE CONSEIL : se faire aider pour arrêter le tabac ou diminuer sa consommation d'alcool. "Un fumeur accompagné par un professionnel de santé pour arrêter de fumer a davantage de chances de réussir que seul", assure l'Assurance maladie.

3. PASSEZ DES NUITS REPOSANTES

Plusieurs études ont mis en évidence un sur-risque d'infection en cas de manque de sommeil. Ainsi, après avoir inoculé le virus du rhume à 164 hommes et femmes en bonne santé, des chercheurs américains ont noté que ceux qui avaient dormi moins de 5 heures par nuit en moyenne, lors des 7 jours précédant la contamination, étaient 4,5 fois plus nombreux à avoir eu un rhume que ceux qui s'étaient reposés plus de 7 heures. Or, selon une étude de l'agence Santé publique France de 2019, en moyenne les Français dorment moins de 7 heures par nuit (6 heures et 42 minutes)...

LE CONSEIL : si possible, se mettre au lit dès que le besoin se fait sentir, sachant que, si la plupart des gens nécessitent environ 8 heures de sommeil, cela peut varier de 6 à 9 heures, selon la physiologie et l'âge de chacun.

4. GÉREZ AU MIEUX VOTRE STRESS

Ici aussi, "plusieurs études ont établi un lien entre stress psychologique - dû par exemple à un surmenage, au travail, etc. - et réduction des défenses immunitaires et de la résistance aux infections", résume l'immunologiste marseillaise Sophie Ugolini. Dans une étude parue en mars 2020, la chercheuse et son équipe ont montré que le stress agit sur les cellules immunitaires, via les hormones du stress, adrénaline et noradrénaline, lesquelles se fixent sur des molécules présentes à la surface des cellules.

LE CONSEIL : comme l'a confirmé un rapport de l'Inserm de 2019, le sport - qui permet la libération d'endorphines et de dopamine, hormones du bien-être -, est l'une des meilleures armes antistress qui soient ! Le yoga et la méditation peuvent également aider.