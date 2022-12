Le CR Belouizdad a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis, malgré son nul à domicile contre l'US Biskra (1-1), en match disputé mardi après-midi au stade du 20-août 1955 pour la mise à jour de la de 7e journée, au moment où le MCA a remporté le "derby algérois" contre l'USMA (1-0). Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chabab, qui avait réussi à trouver le chemin des filets à l'heure de jeu, grâce à Mohamed Belkhir (1-0/62'), mais la suite a été moins bonne, puisqu'à force d'insister, les Zibans ont réussi à arracher l'égalisation sur pénalty, à quelques encablures du coup de sifflet final (1-1/86').

C'était suite à un tir puissant dans la surface de réparation, que le défenseur central Sofiane Bouchar a détourné de la main, sous les yeux de l'arbitre, qui n'a pas hésité un seul instant à désigner le point de penalty, tout en brandissant un carton rouge au capitaine du Chabab.

La sanction a été exécutée par Billel Boukaroum, qui a trouvé le petit filet, d'un tir puissant et bien placé, offrant ainsi une précieuse égalisation à son équipe, à seulement dix minutes du coup de siff let final (temps additionnel inclus).

Assommé par cette égalisation, et réduit à dix après l'expulsion de Bouchar, le club champion d'Algérie en titre a été incapable d'exploiter la fin de match pour reprendre l'avantage au score et a dû se contenter ainsi d'un nul à domicile (1-1).

Le Chabab conserve néanmoins sa première place au classement général, avec 31 points, alors que de son côté, l'USB a gagné une place, en rejoignant le RC Arbaâ au 8e rang, avec 18 unités pour chaque club.

Dans le derby algérois contre l'USMA, le Mouloudia s'est contenté de réussir l'essentiel, en l'emportant par la plus petite des marge (1-0), et monter sur la troisième marche du podium, avec 25 points.

Ce choc a été terne dans l'ensemble, avec beaucoup de déchets techniques, de part et d'autre.

L'unique but de la rencontre a d'ailleurs été inscrit sur balle arrêtée, puisque c'est sur corner que Ben Abdi avait réussi à tromper la vigilance du gardien Benbot (67').

Une défaite qui complique la situation des Rouge et Noir, n'ayant remporté aucun succès au cours des cinq derniers matchs.

C'est d'ailleurs en toute logique qu'ils dégringolent au classement général, en se retrouvant septièmes, avec 19 unités.

Enfin, dans le duel des mal-classés, disputé un peu plus tard dans la soirée, le MC Oran a remporté une importante victoire dans la course au maintien, en dominant la JS Kabylie (2-1).

Non sans regrets pour les Canaris, qui tenaient un bon résultat nul (1-1) jusqu'à la 84', moment choisi par Aymen Chedli pour planter une deuxième banderille, et offrir ce précieux succès aux gars d'El Hamri.

Le MCO est désormais septième, ex aequo avec l'USM Alger, avec 19 points pour chaque club, alors que les Canaris, qui vivent l'une des pires saisons de leur histoire, restent reléguables, avec seulement douze unités au compteur.