Plus de 240 pongistes (filles et garçons) sont attendus les 23 et 24 décembre à la salle omnisports Abdelhamid-Kermali d'El Hammamet (Alger), pour prendre part au premier championnat d'Algérie Open (jeunes) de tennis de table, réservé aux catégories (U12, U15 et U19), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT).

Inscrit pour le coup d'envoi officiel de la saison "2022-2023", l'Open fédéral servira aussi pour la détection de nouveaux talents qui peuvent intégrer la sélection nationale "jeunes", appelée à effectuer son premier stage à la salle fédéral de Fouka (Wilaya de Tipasa), lors des prochaines vacances scolaires, en prévision des futures échéances internationales. "Tout est fin prêt pour organiser cet open fédéral qui devra drainer plus de 240 athlètes, issus de 25 clubs représentant quatorze (14) ligues. On a procédé à la mise en place de 12 tables pour évolution des pongistes durant des parties qui seront dirigées par 14 arbitres de champ et deux juges-arbitres", a déclaré à l'APS, le directeur de l'organisation sportive (DOS), Atbna Benatba Mohamed.

Le système de compétition prévoit une première phase (poules) de trois ou quatre équipes, avec 8 têtes de série issus du classement des clubs au dernier championnat national. Après un premier tour (mini-championnat), les deux premiers de chaque poule passent au tableau final (élimination directe). En clôture du championnat, les quatre premiers de chaque podium recevront un trophée, en plus d'un bon d'achat de matériel spécifiques de tennis de

table. Les observateurs s'attendent à assister à des parties "très disputées" et à "une rude concurrence" entre les pongistes engagés, soucieux de représenter dignement leurs clubs et surtout essayer de taper aux portes de la sélection nationale des "jeunes".