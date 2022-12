L'Assemblée générale extraordinaire (AGEX) de la Fédération algérienne de handball, initialement prévue samedi prochain à Alger, a été reportée au mercredi 4 janvier 2023, a annoncé mardi l'instance fédérale sur sa page officielle Facebook. La FAHB, qui avait annoncé mardi matin la délocalisation de l'AGEX à la salle de conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, n'a pas mentionné les raisons de ce report.

Trois points seront à l'ordre du jour de cette AGEx, à savoir : étude et approbation des différents systèmes de compétition, mise en conformité des nouveaux statuts de la FAHB avec le décret exécutif N.22-309 du 12 septembre 2022 et sujets divers, ajoute la même source.

Cette AGEx interviendra six semaines après l'élection de Karima Taleb à la tête de la FAHB, lors de l’AG élective "bis", tenue le samedi 19 novembre à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). Cette deuxième AG élective a été organisée suite à l'invalidation par la Fédération internationale de handball (IHF) de celle organisée le 12 octobre dernier pour des raisons liées à l'application des nouveaux statuts de la FAHB qui n'ont pas été approuvés par la majorité (50+1) des membres de l'assemblée générale.