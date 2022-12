Une délégation de descendants de l’Imam Cheikh Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili, des Chouyoukh et des érudits des pays africains et asiatiques ont effectué mardi une visite dans la wilaya d’Adrar.

Les hôtes de la région du Touat ont entamé leur tournée par la visite de l'antique école coranique du défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir, au centre ville d’Adrar, où ils ont pris connaissance des conditions d’enseignement et d’apprentissage du Saint Coran et ses sciences.

Le cheikh de l’école, fils du défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir, l'imam Sidi Ahmed Belkebir, a exprimé, à cette occasion, sa joie de voir les érudits fouler le sol d’Adrar emboitant le pas au défunt Imam Cheikh Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili dans le rayonnement religieux et la propagation de l’Islam.

"Cette visite est une fierté de l’Algérie qui a réuni l’Afrique sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ayant soutenu le colloque international sur l’Imam Cheikh Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili", a souligné l’imam Sidi Ahmed Belkebir, ajoutant que cette visite "est une f ierté également pour la région du Touat qui constitue une des haltes de cette éminente manifestation scientifique et religieuse".

La délégation s’est également rendue dans la région de Kounta (80 km Sud d’Adrar) où des informations lui ont été prodiguées sur l’école coranique de l’érudit cheikh Sidi Hadj Hacen El-Ansari, membre du haut conseil islamique à la zaouïa de Kounta.

Toujours, dans la zaouïa Kounta, les membres de la délégation ont visité certains sites ayant forgé le parcours scientifique de cheikh El-Maghili, à l’instar du site "El-Dar El-Kebira", se sont recueillis devant le tombeau d’un des fils du défunt cheikh au vieux Ksar de Zedjlou et visité le vieux Ksar d’Admer, avant de se rendre à la commune de Tamentit.

Dans cette région, une des haltes du défunt cheikh El-Maghili, la délégation s’est enquise des monuments et sites archéologiques témoignant de l’ancienne civilisation de la population locale, et a pris connaissance des Khizanate (armoires) des manuscrits mettant en valeur la connaissance scientifique qui a marqué de son empreinte le territoire du Touat.

La délégation devra poursuivre sa tournée au nord de la wilaya pour prendre connaissance des œuvres du défunt cheikh El-Maghili au vieux Ksar "Legrara", avant de faire une halte à l’école coranique Abdallah Ben-Abbes dans la commune de Sebâa.

La visite de la délégation intervient en marge du colloque international sur "l’Imam Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili: gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines" qui a eu lieu les 12 et 13 décembre à Alger.