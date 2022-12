Les travaux de réalisation de 3.700 logements AADL et participatif seront lancés prochainement à Oran, a-t-on appris mardi du wali Said Sayoud.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de sa visite d’inspection au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, le wali a souligné que les entreprises réalisatrices ont été désignées et les chantiers ont été installés pour la construction de 3.500 logements de la formule de location/vente (AADL) au même pôle urbain . Les travaux seront lancés, les prochains jours, pour un délai de 24 mois, a-t-il précisé.

Les travaux démarreront également prochainement pour la réalisation de 200 logements participatifs dans la commune d’Es Sénia, après la récupération d’une assiette foncière de plus de 17 hectares, suite au relogement de plus des 1.100 familles qui résidaient dans le site précaire "Cumo".

Le wali a fait état des études en cours alors que les travaux seront confiés à l’Office de promotion et de gestion immobilière OPGI et l’agence foncière. Par ailleurs, le wali a relevé le lancement dernièrement des travaux de réalisation de 4.500 logements participatifs après la levée du gel sur ce projet.

Par ailleurs, il a annoncé la préparation actuellement d’une opération de relogement de 34 familles occupant des habitations précaires au chef-lieu de wilaya. Les assiettes foncières de ces habitations seront récupérées pour abriter des espaces pour les activités de jeu