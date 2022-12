Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, mardi au siège du ministère, la secrétaire d'Etat parlementaire et vice-ministre au ministère fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat, Franziska Brantner qui effectue une visite de travail en Algérie, pour passer en revue les perspectives de coopération industrielle, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, une délégation du ministère allemand de l'Economie et des cadres du ministère de l'Industrie, a porté sur "la réalité des relations économiques et industrielles, mais aussi les perspectives et les moyens de leur développement et leur renforcement, la promouvant ainsi au niveau des relations politiques et historiques entre les deux pays", selon le communiqué.

Les deux parties, ayant affirmé la volonté de leurs pays de renforcer la coopération bilatérale, ont évoqué les différents domaines qui constituaient une oppo rtunité de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne, notamment ceux relatifs aux industries mécaniques, à savoir la fabrication des véhicules, les industries manufacturières, alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

M. Zaghdar s'est également penché sur le potentiel et les qualifications naturelles et humaines dont jouit l'Algérie faisant d'elle l'une des destinations d'investissement les plus importantes, mettant en exergue les garanties, les motivations et les nouveaux avantages que la loi sur l'investissement apportait aux investisseurs, tout en appelant les entreprises allemandes à les exploiter et à concrétiser leurs projets en Algérie.

La Secrétaire d'Etat allemande a, pour sa part, réaffirmé l'importance qu'accordait son pays à la promotion et au développement de sa coopération avec l'Algérie, exprimant son optimisme d'élargir la dynamique et la mobilité économique que les relations bilatérales connaissaient, selon la même source.