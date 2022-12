La 30e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) organisée actuellement au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger a été marquée par la diversification des exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ayant connu un bond qualitatif ces dernières années, notamment avec l'accès du produit national aux nouveaux marchés internationaux et l'émergence de produits plus diversifiés.

L'édition 2022 de la FPA a vu la participation de plusieurs entreprises, publiques et privées, dont l'activité d'exportation a été relancée, grâce essentiellement aux facilités accordées qui ont favorisé leur contribution à l'augmentation des exportations nationales hors hydrocarbures appelées à atteindre à la fin 2022 près de 7 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars en 2021.

Les exportations de l'Algérie qui se limitaient, de longues années durant, aux produits dérivés du pétrole comme certains types d'engrais, de produits agricoles et alimentaires et nombre de produits manufacturés à faible coût financier, ont enregistré récemment un développement notable qui s'est traduit par la croissance rapide des exportations hors hydrocarbures, à savoir de produits, comme les matériaux de construction, tous types confondus, les produits métalliques destinés à l'industrie et aux navires de pêches.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de cette manifestation économique, le directeur de l'entreprise Sakomas, spécialisée dans la construction navale, M. Nor El Islam Benaoudia s'est félicité des différentes facilités accordées, ces dernières années, aux exportateurs qui ont encouragé l'entreprise sise à Azeffoun (Tizi Ouzou) à se lancer dans l'activité d'exportation dans "ce domaine difficile marqué par une rude concurrence".

Il a ajouté que l'entreprise qui a à son actif 30 ans d'expérience dans la construction et la réparation des navires de pêche, tous types et usages confondus, y compris les navires de pêche en haute mer, a lancé les premières opérations d'exportation de ses navires vers la Mauritanie durant l'année en cours, soulignant "des contacts sont en cours pour trouver une possibilité d'exportation vers d'autres pays comme la Libye, la Guinée et le Sénégal".

De son côté, l'entreprise "Ceram Décor", créée en 2015, et spécialisée dans la céramique dédiée à la construction, a pu, en peu de temps, imposer le produit national dans de nombreux marchés internationaux non trad itionnels pour les produits nationaux, notamment en Europe.

Selon son directeur commercial, Mokhtari Ilyes, l'entreprise qui est titulaire de certificats de conformité internationaux, exporte vers "20 pays et envisage d'exporter vers 50 pays d'ici la fin de l'année prochaine", affirmant que le produit céramique algérien est très demandé sur les marchés étrangers.

M. Mokhtari a également souligné "les facilitations accordées à l'entreprise par les autorités publiques, en particulier les Douanes et la Direction du commerce", ajoutant que les opérations d'exportation se déroulent désormais en un temps record.

De son côté, Mohamed Bekhedda, cadre au niveau de la Société des industries mécaniques et accessoires "ORSIM" (boulonnerie, coutellerie et robinetterie) destinés aux secteurs de l'industrie et de l'énergie, a affirmé que l'activité d'exportation est au centre du plan de développement de l'entreprise, indiquant que "le marché africain demeure une priorité" pour la société sise à Relizane (active depuis près de 40 ans).

"Nous avons déjà exporté nos produits vers la Tunisie et la Libye ces dernières années", a-t-il fait savoir, précisant que l'ORSIM étudie les particularités de nouveaux marchés du Soudan, du Sénégal et de la Mauritanie, pour procéder aux opérations d'exportation dans le court terme.

M. Bekhedda a souligné également la disposition de l'entreprise à contribuer au projet de relance de l'industrie automobile en Algérie dans le cadre de la sous-traitance industrielle, d'augmenter sa capacité de production, de conclure des partenariats avec de nouvelles entreprises, notamment celles opérant dans le secteur des hydrocarbures, et de contribuer aux projets de réalisation de nouvelles lignes ferroviaires Nord-Sud.

Pour sa part, Yasser Mohamed Chabbi, représentant de la société "Al Qods" activant à Annaba et spécialisée dans la fabrication de verre plat pour véhicules, notamment les trains et les tramways, a souligné que l'entreprise sera dotée d'une nouvelle unité de production dont l'ensemble des produits sont destinés au marché international. Cette nouvelle infrastructure industrielle permettra de faire passer la capacité de production de l'entreprise de 350 à 1.000 unités de verre/jour, a-t-il précisé, ajoutant que la priorité à l'heure actuelle est accordée au marché africain.

A son tour, le directeur de développement du groupe Faderco, spécialisé dans l'hygiène corporelle, Mohamed Aziz Khoufi, a indiqué que le groupe a exporté pour plus de 40 millions de dollars de produits finis et d'ouate de cellulose (pâte à papier) durant l'année en cours. "Nos exportations ont plus que doublé cette année par rapport à l'année précédente en dépassant les 40 millions de dollars", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse sur la stratégie du groupe, tenue en marge de la Foire.

Faderco qui détient plus de 50% des parts de marché national, selon le même responsable, "exporte des produits finis vers des pays de l'Afrique du Nord et de l'Ouest et certains pays de l'Europe et récemment vers le Moyen Orient".

Mais "nous fournissons également plus de 10 pays de l'Europe du Sud en ouate cellulose qui sert de matière première pour la fabrication d'articles d'hygiène", a-t-il détaillé.

Placée sous le slogan "Pour une économie forte et attractive", cette 30e édition se tient jusqu'au 24 décembre avec la participation de près de 600 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, sur une superficie globale d'environ 27.000 m2.