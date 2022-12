Le développement d'une infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC) performante et sécurisée constitue un "axe majeur" dans le plan d'action du gouvernement, a indiqué mardi à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

"Le développement d'une infrastructure des TIC performante et sécurisée est un axe majeur du plan d'action du gouvernement dont le département de la Poste et des Télécommunications a la responsabilité", a précisé M.Bibi Triki lors de la 9ème édition du Forum "Rakmana", organisé par le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) sous le thème "Data Center, au cœur de la transformation digitale".

La démarche prônée par le département ministériel "comporte en priorité le développement et la modernisation des réseaux de télécommunications pour améliorer le service fourni aux citoyens, aux entreprises et aux entités gouvernementales en matière notamment d'internet", a-t-il expliqué devant un panel de représentants d'opérateurs activant dans le domaine.

"Il s'agit également de développer davantage les moyens de paiement électronique et notre secteur contribue considérablement dans ce segment à travers l'entreprise Algérie Poste et son système de paiement électronique via la carte Edahabia", a-t-il précisé.

Le secteur participe aussi au développement de l'infrastructure des TIC par la mise en œuvre d'un cadre réglementaire, de moyens technologiques et d'un capital humain pour fournir les services de signature et d'authentification électroniques.

Le ministre a indiqué, dans ce sens, que le Forum "Rakmana" constitue une occasion pour "partager la stratégie du secteur en matière de développement des Data Center pour les différents usagers, mais aussi d'écouter les acteurs du domaine afin que nous puissions les accompagner".

Evoquant les efforts fournis par le gouvernement pour l'augmentation de la bande passante internationale, le déploiement du e-paiement, du e-commerce et le renforcement de la sécurité numérique notamment, le ministre a mis en avant la politique du gouvernement visant à associer l'ensemble des acteurs, aussi bien publics que privés, dans le développement des TIC en Algérie, soulignant que "la conjugaison des efforts s'impose pour atteindre les objectifs tracés".

De son côté, le vice-président du GAAN, Abdelouahed Gaoua, a indiqué que la transformation digitale du pays "ne peut se faire sans une infrastructure numérique solide et fiable", considérant les Data Center comme un "pilier" de cette infrastructure au "potentiel avérée" dans l'industrie du numérique.