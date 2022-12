Les réseaux de distribution d’énergie dans la wilaya de Chlef ont subi 535 agressions depuis janvier 2022, a indiqué mardi la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz dans un communiqué.

Sur les 535 agressions enregistrés depuis le début de l'année en cours, 455 ont été signalés sur le réseau électrique (aérien et souterrain), a précisé le communiqué.

La longueur totale du réseau électrique impacté par ces agressions est de plus de 7 km pour la moyenne tension et de près de 5 km pour la basse tension, a-t-on souligné.

La même direction a déploré, en outre, 80 cas d’atteintes contre le réseau de distribution de gaz, sur une longueur totale de 1,32 km.

La majorité des agressions sur le réseau de distribution du gaz ont été enregistrées au niveau de la circonscription technique d’Ouled Farès, avec 40 cas à Chettia, la circonscription technique de Chlef avec 18 cas à la cité Chorfa, suivie par la circonscription technique de Boukadir avec 8 cas à Oued Sly.

La plupart de ces agressions sont dues à l’engagement de travaux de construction anarchiques par des citoyens, ou à des travaux d’extensi on touchant au réseau électrique ou de gaz, sans aucun respect des distances et périmètres réglementaires ou des règles de sécurité, notamment lors de construction de logements, de remplacement des chalets installés suite au séisme qui a frappé la région en 1980, a-t-on précisé.

A noter que la direction de distribution d'électricité et de gaz a émis une mise en garde contre les risques liés à ces agressions de réseaux de distribution, pouvant constituer un danger pour la vie des citoyens et des travailleurs, dont le risque de toucher les lignes électriques de haute ou basse tension.

En outre, ces agressions induisent des pertes financières considérables, accusées annuellement par l’entreprise.

La même direction, qui a fait cas de l'introduction de 32 plaintes auprès des autorités judiciaires de Chlef depuis début 2022, a lancé un appel aux entreprises de réalisation publiques et privées, pour se rapprocher de ses services, en vue d’obtenir les informations nécessaires concernant l’emplacement des installations et réseaux électriques et de gaz, traversant les chantiers et divers sites de projets en cours de réalisation.

Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à travers différentes communes, pour sensibiliser les citoyens sur la gravité de ce phénomène et son impact négatif sur la vie des riverains et des installations énergétiques, et les informer sur les prestations fournies par l’entreprise Sonelgaz, a conclu le même communiqué.