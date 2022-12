Les participants au séminaire international sur "l’autonomisation de la femme

entre mondialisation des textes et spécificité des sociétés arabes" ont insisté mardi à Constantine sur la nécessité d’accompagner la femme face aux défis contemporains et la préservation de sa place et ses acquis obtenus sous les législations des sociétés arabo-musulmanes.

Au cours de la rencontre organisée par visioconférence par le laboratoire des études juridiques appliquées de la faculté de droit de l’université les frères-Mentouri Constantine-1, les spécialistes en droit et charia islamique ont relevé la nécessité d’accorder davantage d’intérêt aux affaires de la femme et lui permettre de participer dans les divers domaines dont le développement en conformité avec les principes de la religion islamique.

Mohamed Djamil Djaber de l’université du Caire (Egypte) a considéré que la femme constitue "une pierre angulaire dans la construction de la famille, de la société et des pays et doit être accompagnée pour consolider ses droits et la protéger contre toute violence de sorte à renforcer son rôle dans la d iffusion de valeurs et immuniser la société face aux tendances incompatibles avec ses principes".

Moundjia Nefri Souaihi de l’université Zaytouna de Tunisie a estimé que les dispositions de la convention internationale d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) peuvent être "ratifiées car conformes aux valeurs arabo-musulmanes".

Dans son allocution d’ouverture, le doyen de la faculté de droit, Mouloud Guemouh, a souligné que le but de la manifestation est de mettre en lumière les efforts internationaux visant à promouvoir le rôle de la femme dans les sociétés notamment le développement des divers domaines politique, économique et sociale.

Cette rencontre scientifique organisée au campus Tidjani-Hedam a connu la participation de chercheurs d'Algérie, de Palestine, de Tunisie, d’Arabie saoudite et d’Egypte qui ont présenté des communications sur la vision islamique de l’autonomisation de la femme par son accès aux postes de responsabilité politique et économique, sur sa protection contre la discrimination, entre spécificités sociales et engagements internationaux et sur les dimensions socioculturelles du travail de la femme entre marginalisation et autonomisation.