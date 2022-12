Plus de 1.200 examens de dépistage précoce du diabète chez le personnel des collectivités locales de la wilaya de Constantine ont été réalisés au titre de l’exercice 2022 à l’initiative du centre régional médico-social du personnel des collectivités locales, a-t-on appris lundi en marge d’une journée d’étude et de sensibilisation sur le diabète.

Les actions de dépistage faites durant cette période ont permis de découvrir près de 120 cas de malades atteints de cette pathologie chez les travailleurs relevant des différentes institutions et structures des collectivités locales, a déclaré Samir Djaloudi, médecin spécialiste en médecine de travail au centre régional.

Le nombre de personnes atteintes par cette maladie, cette année, a connu une augmentation sensible par rapport aux années précédentes où seuls 30 malades ont été recensés au titre de l’exercice 2020, parmi 400 personnes dépistées, a-t-il indiqué lors de cette rencontre tenue au siège de la wilaya à la cité Daksi Abdeslem.

"Le stress en milieu professionnel, l’absence de l’activité physiq ue et sportive et le non suivi d’un régime alimentaire équilibré, sont les principaux facteurs à l’origine de la hausse du nombre de patients diabétiques", a précisé, de son côté Ahmed Djebari, médecin spécialiste dans le même centre, plaidant pour l'intensification des actions d'information et de sensibilisation sur les dangers de cette maladie envers le personnel des assemblées populaires communales (APC) et des daïras dans le but de prévenir les complications.

L'approche, adoptée par le ministère de la Santé s'articule surtout autour de la prévention par la sensibilisation et la vulgarisation constantes en vue de "permettre aux diabétiques de comprendre leur cas et prendre soin de leur santé au quotidien, leur évitant ainsi les diverses complications liées à cette pathologie", a expliqué la conférencière Assiya Miriboud, médecin spécialiste au sein du même centre.

"Suivre un programme alimentaire sain et équilibré et la nécessité d'inculquer une éducation nutritionnelle aux fonctionnaires des collectivités locales demeurent une priorité pour prévenir cette maladie qui peut être d'origine alimentaire", a précisé, par ailleurs, le Pr Kamel Henache, médecin spécialiste en médecine interne à l’Etablissement hospitalier de la commune Didouche Mourad, également président de l’association local e de nutrition et de diététique.

Le pré-diabète (diagnostic- symptômes - facteurs de risques), l’éducation thérapeutique du diabète, la prise en charge des diabétiques, figurent parmi les thèmes débattus lors de cette journée d’étude, tenue en présence des médecins conseillers de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), des cadres des Directions de la santé et de la population et de l’éducation nationale, des travailleurs des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que des associations versées dans le domaine de protection de la santé des diabétiques.

Plus de 5.000 consultations médicales générales et spécialisées au profit des personnels des collectivités locales, tous corps confondus, ont été effectuées en 2022, par les services de ce centre dont près de 50 % ont concerné les personnes atteintes de diabète.