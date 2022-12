Des caravanes médicales relevant de la Direction générale de la protection civile (DGPC) se sont ébranlées mardi à partir du chef lieu de la wilaya d'Adrar à destination des zones d’ombre éparpillées à travers 13 wilayas du sud du pays.

Cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné par le DG de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, a pour objectif d'assister et d'offrir une prise en charge sanitaire au profit des habitants des zones d’ombre, ont indiqué à l'APS des organisateurs en marge de la cérémonie du lancement de l'opération. Des staff médicaux ont été mobilisés avec le concours d'éléments de la protection civile pour assurer des consultations médicales et des remises de médicaments aux patients, a fait savoir le directeur des statistiques à la DGPC, le colonel Farouk Achour, en marge de la cérémonie de lancement.

Dans le cadre de sa tournée au niveau des wilayas d’Adrar, Béni-Abbès, Timimoun et Bordj Badji Mokhrar, le DG de la protection civile, accompagné de cadres centraux de ce corps constitué, va d'autre part s’enquérir de l’état d’avan cement des projets retenus en faveur de ces collectivités pour améliorer la couverture opérationnelle, en plus de s’informer sur les conditions socioprofessionnelles du personnel.

L’entrée en activité de ces unités d’intervention va permettre d’améliorer la couverture opérationnelle au niveau des wilayas nouvellement promues afin d’atteindre les objectifs de la DGPC visant à garantir une prise en charge efficace et efficiente des demandes de secours et les diverses sollicitations notamment celles liées à la préservation des risques et la prise en charge des victimes des accidents de la route, a-t-on souligné.

Outre des séances de travail avec les chefs d’unités et les cadres de chaque wilaya, le DG de la protection civile aura à évaluer l’application du plan d’action initié par la DGPC pour le développement et la modernisation du secteur, surtout en ce qui concerne la formation et la qualification des ressources humaines, selon la même source.