Les entreprises algériennes participant à la 5e édition du Salon international du textile, habillement, cuir et équipement "TexStyle Expo", tendent à faire connaitre et promouvoir leurs produits afin d'augmenter leur part dans le marché local et accéder aux marchés internationaux avec les incitations et les avantages attribués par l'Etat aux investisseurs, alors que les entreprises étrangères participant à cet événement ont exprimé leur volonté de lancer des partenariats en Algérie.

Lors de cette manifestation, dont les travaux ont débuté lundi et se poursuivront jusqu'à mercredi, au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal (Alger), certaines entreprises exposantes ont fait part de leur optimisme quant à la capacité du produit national à concurrencer les produits étrangers, notamment dans les domaines du textile et du cuir, et concernant le rapport qualité-prix, ce qui lui permettra d'investir les nouveaux marchés internationaux conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Parmi les entreprises qui tendent à réaliser cet objectif, figure l'entreprise "Tapino, spécialisée dans la production des tapis. Selon son P-dg, Bendimerad Zakaria, la participation à ce salon constitue une opportunité pour faire la promotion des produits de la société, notamment au plan international, et établir des contacts avec les entreprises étrangères pionnières dans ce domaine.

Saluant les avantages attribués par le Gouvernement algérien aux investisseurs algériens pour accéder aux marchés internationaux, le même responsable a affirmé que "le produit algérien peut être compétitif au niveau international de par son rapport qualité-prix".

Dans sa première participation à ce salon, Meghni Hocine, responsable commercial de la marque "Numidia", spécialisée dans le cuir, a estimé que "c'est l'occasion pour les entreprises algériennes de prouver leur mérite et leur capacité à conquérir les marchés internationaux à la lumière des nouvelles orientations du Gouvernement algérien".

M. Meghni a indiqué que son entreprise tend à "investir le monde de l'export et même à concurrencer les marques mondiales, d'autant que l'Algérie propose des produits de qualité conçus par des artisans qualifiés".

De son côté, la représentante d'une entreprise spécialisée dans le cuir (TM Maroquinerie), Ouardia Tarmoul a affirmé que son entreprise visait à travers sa participation à ce Salon, "la promotion de ses produits à l'intérieur du pays et la conquête de marchés à l'international", saluant à cette occasion les mesures prises par le Gouvernement pour encourager les producteurs et les exportateurs.

Plusieurs représentants d'entreprises spécialisées dans la confection de matelas et literie, d'uniformes et de combinaisons pour les professionnels à l'instar de Jaztex, Tassili et Fondia ont émis le souhait d'élargir leurs activités à travers cette manifestation économique, et de conquérir les marchés internationaux.

De nombreux représentants d'entreprises russes et turques ont, de leur côté, fait part de leur intention de connaître mieux le marché algérien en vue de conclure des partenariats à l'avenir.