Dix-huit (18) concurrents prennent part à la 10e édition du Festival de la musique et la chanson du Souf qui a débuté lundi soir à El-Oued. La manifestation artistique qu’abrite la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi", durant trois jours, est supervisée par un jury composé d’artistes et spécialistes de musique chargés de l’évaluation des candidats en lice, ont indiqué les organisateurs.

La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle édition a été animée par des artistes les plus célèbres à El-Oued, accompagnés de quatre troupes locales de la musique et chanson soufies caractérisées par ses paroles et sa mélodie typique incarnant le riche patrimoine de la région.

Des expositions comprenant des ouvrages, documents, photographies dédiés au parcours de grandes figures locales qui ont laissé leurs empreintes dans ce domaine, à l’image du défunt musicien compositeur Ali Labidi, ainsi que les éditions précédentes du Festival la musique et chanson du Souf, sont au programme de cette manifestation.

Le directeur central du livre au ministère de la Culture et des arts, Tidjani Tama a, à cette oc casion, indiqué que le Festival est considéré comme une école ayant permis lors des précédentes éditions de découvrir de nouveaux talents lesquels ont réussi à rafler les premiers prix dans différentes compétitions nationales de la chanson.