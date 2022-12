"Nedjmet Es’Saâda" (étoile du bonheur), une nouvelle association culturelle pour le théâtre, la danse et la musique, a été créée mardi à Alger, offrant un nouvel espace d’expression aux jeunes passionnés de la pratique du quatrième Art.

Créée à la Bibliothèque Ahmed-Daas au Gué de Constantine, cette association artistique, dédiée aux enfants et aux adultes, vise à offrir des "opportunités d'expression" aux jeunes en quête de "raconter leur univers et faire part de leurs préoccupations", au delà de "donner de la visibilité aux jeunes talents en devenir dans la pratique du 4e Art".

Lors de la cérémonie, déroulée en présence de représentants locaux et de jeunes comédiens en devenir, les membres de l’assemblée générale ont procédé à l’élection de la présidente de "Nedjmet Essaâda", la comédienne et assistante metteur en scène, Souad Ouaïl.

"J’espère que nous serons soutenus pour produire des projets utiles à l’éducation culturelle et artistique des enfants et des jeunes, à la construction de la société de demain, ainsi qu’à la préservation et la promotion de notre patrimoine culturel, si riche et si v arié", a déclaré Souad Ouaïl.

Née en 1990, Souad Ouaïl est licenciée en Droit et diplômée de l’’Institut du Théâtre et de Musique d’Alger, une passion qui lui vaudra d'être vite repérée par les professionnels du théâtre et du cinéma qui la distribueront dans plusieurs productions, à l'instar de "Nedjma" (2016) de Kateb Yacine, mise en scène par le regretté Ahmed Benaissa. Souad Ouaïl apparait également à l'écran dans le long métrage "Serkadji" (2016), entre autres.