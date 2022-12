Plusieurs structures à usage d’habitation dans la zone de Masafer Yatta, au sud de la ville d’El Khalil en Palestine occupée, ont été démolies par l'entité sioniste, rapporte mardi une association.

A Wadi Jahish, l’armée sioniste a procédé à la démolition de 5 tentes bédouines à l’aide d'engins lourds. Ces tentes abritaient la famille al-Hadar.

Les troupes sionistes se sont ensuite rendues à Khallat Al Dabea où ils ont confisqué deux tentes. En plus des tentes, des destructions ont été rapportées dans les hameaux de Maan et de Twani.

Dans le premier, les forces sionistes ont procédé à la destruction d’une maison. et dans le second elles ont démoli une grange. Ces destructions sont rapportées par Ratib al-Jubour, coordinateur des comités populaires et nationaux de la résistance contre le mur et la colonisation au sud d’El Khalil et l’organisation Youth of Sumud, une organisation engagée dans la résistance populaire face à la colonisation et à l’occupation.

Masafer Yatta, au sud d’El Khalil est composé de 20 villages palestiniens. Les Palestiniens y vivent et y mènen t leur bétail depuis des générations. Le 4 mai, les tribunaux sionistes ont donné le feu vert à la démolition de huit de ces villages (hameaux), où vivent quelque 1300 personnes.