Un plan de réponse humanitaire d'une valeur de 1,7 milliard de dollars pour le Soudan du Sud a été lancé mardi par l'ONU, dans l'objectif d'aider 6,8 millions des personnes les plus vulnérables durant l'année prochaine, a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU.

La campagne 2023 vise à aider les victimes de conflits, de chocs climatiques et de déplacements prolongés, a-t-il précisé. Selon Sara Nyanti, coordinatrice humanitaire pour le Soudan du Sud citée par M. Dujarric, "alors que la crise du Soudan du Sud fait concurrence à d'autres urgences mondiales et que les financements sont en baisse, les habitants de ce pays méritent davantage d'intérêt, pas uniquement le déploiement d'efforts visant à assurer leur survie." "Elle a également souligné la nécessité pour les travailleurs humanitaires d'avoir un accès libre et sûr pour aider tous ceux qui en ont besoin", a indiqué M. Dujarric.

Et d'ajouter: "Plus des deux tiers de la population du Soudan du Sud auront besoin d'une forme d'aide humanitaire et de protection en 2023".

Selon lui, huit millions de personnes pourraient souffrir d'une grave insécurité alimentaire au plus fort de la période de soudure entre avril et juillet de l'année prochaine.

Le plan de réponse humanitaire 2022 des Nations Unies pour le Soudan du Sud a été financé à 67%, a affirmé le porte-parole du S/G de l'ONU.