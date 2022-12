La deuxième édition du Festival international du fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO) destiné à promouvoir l’activité de transformation de lait et de fabrication de fromage, se tiendra du 9 au 12 mars 2023, au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris, mardi auprès des organisateurs.

Initiée par le bureau de Tizi-Ouzou de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), cette manifestation est prévue sur deux sites: la maison de la culture Mouloud-Mammeri et le square colonel Mohand-Oulhadj jouxtant l’établissement culturel, a indiqué à l’APS le responsable de la confédération à Tizi-Ouzou, Rachid Amer Ouali.

Le festival vise à "promouvoir le grand potentiel local en matière de production laitière en général et fromagère en particulier", a signalé le responsable qui a rappelé que Tizi-Ouzou est un important bassin laitier occupant la première place, à l’échelle nationale, en terme de fabrication de fromage, la quatrième concernant la collecte de lait et la cinquième en terme de production laitière, selon les derniers chiffres de la direction de wilaya des services agricoles (DSA). M. Amer Ouali a signalé que la CGEA de Tizi-Ouzou table sur la participation (nationale et étrangère) d’une centaine d’intervenants dans la filière, en premier lieu des fromagers mais aussi des producteurs d’aliment de bétail, des importateurs de vaches laitières, des fabricants d’additifs et ferments lactiques, des unités spécialisées dans la désinfection (hangars d’élevage et machines de transformation du lait), des équipementiers et des fabricants d’emballage, entre autres.

Au programme de cette deuxième édition, la première ayant eu lieu du 24 au 27 mars dernier, des conférences et des communications scientifiques, notamment sur la situation et les perspectives de développement de l’activité de fabrication de fromages, ainsi qu’une exposition des différents fromages produits localement ou dans d’autres wilayas ou pays, a ajouté le même responsable.

"Pour cette deuxième édition nous comptons rattraper l’absence de fromage qui a manqué au lancement du FIFTO, chose qui a été déplorée par les parties qui étaient intéressées par la manifestation", a-t-il dit.

Pour la réussite de l’événement, le bureau de wilaya de la CGEA enchaîne les réunions de travail avec les parties impliquées dans l’organisation, dont la DSA, la banque de l’agriculture et du développement rural (BDL), la chambre de comm erce et d’industrie Djurdjura, les producteurs de fromage, les laiteries, a-t-on appris de même source.