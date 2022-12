Quand la pression monte, quand on est sur le point de perdre patience, d'hurler ou de fondre en sanglots, deux exercices sont imparables. Retour au calme garanti en 5 minutes chrono.

ON PRATIQUE LA COHÉRENCE CARDIAQUE

Le stress active « l'accélérateur physiologique », avec à la clé le cœur qui s'emballe, les mains qui deviennent moites... D'où l'intérêt de la cohérence cardiaquequi, à l'inverse, renforce l'activité du système parasympathique, c'est-à-dire du « frein physiologique ». Dans l'idéal, il faudrait la pratiquer non seulement quand le besoin d'apaisement se fait ressentir, mais aussi quand tout va bien. En y consacrant 5 minutes le matin, le midi et vers 16h, on augmente en effet considérablement son seuil de résistance au stress.

Le principe est simple : on respire à un rythme de 6 respirations par minute, en comptant 5 secondes sur l'inspiration et 5 secondes sur l'expiration. Pour garder un rythme régulier, on peut s'aider de vidéos mises en ligne sur internet ou d'une appli gratuite type RespiRelax+.

ON STIMULE SON POINT D'ANCRAGE

Nous avons des ressources pour nous protéger contre le stress. Mais il faut être capable de les mobiliser rapidement quand la situation l'exige. C'est l'objectif de cet exercice imaginé par Patrick Collignon, coach d'épanouissement : se construire une vraie bulle de sérénité où se réfugier quand l'environnement devient trop hostile.

1/ Après s'être installé dans un endroit calme où l'on ne risque pas d'être dérangé, on cherche à se rappeler l'un des plus beaux moments que l'on ait vécu. Le souvenir heureux d'un instant dont on a souhaité, à l'époque, qu'il ne s'arrête jamais.

2/ On revit ce moment, on se remémore toutes les sensations perçues ce jour là. Où étions-nous ? Avez qui ? Que faisait-on ? Quel temps faisait-il ? Quelles odeurs flottaient dans l'air ? Qu'a-t-on ressenti ?

3/ En respirant profondément, on s'imprègne complètement de ce moment inoubliable, avec toutes ses sensations agréables.

4/ Quand on se sent profondément bien, rasséréné, nourri, plein de gratitude pour ce moment exceptionnel, on l'ancre en soi. Pour cela, on serre le poing ou on stimule un point de son corps pendant au moins 20 secondes. Recommencer deux à trois fois pour renforcer l'ancre.

5/ On prend ensuite quelques instants pour penser à autre chose, changer de position ou de pièce. On peut ensuite tester l'effet de l'ancre en stimulant le point choisi. Normalement la sensation de bien-être arrive instantanément.