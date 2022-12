D'après une nouvelle étude américaine, le stress et la colère favoriseraient le développement d'une insuffisance cardiaque, une maladie potentiellement mortelle.

Entre 1 % et 2 % de la population mondiale souffrirait d'insuffisance cardiaque, selon la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : chaque année, en France, cette pathologie est responsable d'environ 70 000 décès.

On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur n'est plus capable d'assurer son rôle de pompe, et donc d'alimenter correctement l'organisme en sang : ce phénomène est lié à une perte de contractibilité du muscle cardiaque, qui peut atteindre le côté droit et/ou le côté gauche du cœur.

Les causes de l'insuffisance cardiaque sont multiples : cette "fatigue du cœur" peut notamment survenir en raison d'un infarctus du myocarde, d'une hypertension artérielle, d'une cardiomyopathie ou d'une maladie des valves cardiaques.

Selon une récente étude menée par la Yale University (aux États-Unis), les personnes stressées, promptes aux accès de colère et habituées aux émotions négatives auraient également un risque accru de développer une insuffisance cardiaque.

UNE MEILLEURE GESTION DU STRESS (ET DE LA COLÈRE) POUR PROTÉGER LE CŒUR

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs (qui ont publié leurs travaux dans le Journal of Cardiac Failure) ont travaillé avec un groupe de volontaires : pendant une semaine, ceux-ci ont quotidiennement rempli des questionnaires pour évaluer leur stress et leurs émotions (y compris leur colère). En parallèle, des échocardiogrammes étaient régulièrement réalisés pour visualiser les contractions du muscle cardiaque.

Résultat ? Les chercheurs ont découvert que les individus stressés et/ou souvent en colère avaient, en moyenne, une moins bonne fonction diastolique - ce qui signifie que leur cœur avait des difficultés à se relâcher entre deux contractions et à se remplir de sang.

"Le stress et les émotions négatives étaient déjà connus pour augmenter le risque de développer une cardiopathie ischémique ou une arythmie cardiaque : nous savons maintenant que ces facteurs jouent également un rôle dans le développement de l'insuffisance cardiaque" concluent les chercheurs, qui nous encouragent donc à mieux gérer notre stress en cette période difficile. Méditation en pleine conscience, sport, yoga, art-thérapie... Il n'y a que l'embarras du choix !