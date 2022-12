L'attaquant Karim Benzema du Real Madrid (Liga espagnole de football), a annoncé lundi la "fin" de sa carrière en équipe de France dans un message posté sur Twitter, au lendemain de la finale du Mondial-2022 perdue face à l'Argentine (3-3, aux t.a.b : 2-4), au stade Lusaïl (Doha). "J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit sur son compte Twitter le Ballon d'Or 2022, qui fête ses 35 ans ce lundi, en accompagnant son message d'une photo de lui-même sous le maillot de l'équipe de France. Retenu pour la Coupe du monde 2022, clôturée dimanche au Qatar, Benzema a fini par déclarer forfait peu avant le début du tournoi, en raison d'une blessure au niveau de la cuisse.

Convoqué une première fois chez les "Bleus" en 2007, l'ancien buteur de l'Olympique Lyon compte 97 sélections avec la sélection française (37 buts). Entre 2015 et 2021, il n'était pas convoqué en sélection en raison de ses démêlées avec la justice.