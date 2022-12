Plus de 100 professeurs et enseignants chercheurs, participent au séminaire international sur la filière des camélidés en Algérie et au Maghreb ouvert mardi, à l’Institut des Sciences vétérinaires d’El Khroub relevant de l’Université des frères Mentouri (Constantine-1), a indiqué à l’APS le directeur de l'Institut El Hacene Bererhi.

Organisé par le laboratoire de recherche, gestion de la santé et production animale de l’Institut, le séminaire international sur la filière cameline en Algérie et au Maghreb a vu ainsi la participation de spécialistes en Sciences vétérinaires venus de 10 wilayas du pays à l’instar d’Ouargla, de Boumerdes, de Djelfa , et de Tizi Ouzou, a précisé M. Bererhi.

Sont également présents à ce séminaire des spécialistes de trois pays étrangers en l’occurrence la Tunisie, la France et la Belgique.

L’organisation de ce séminaire a pour objectif de débattre des principaux enjeux et stratégies pour un développement durable et une meilleure valorisation des produits du dromadaire, a-t-il expliqué.

Les outils et l es techniques d’amélioration de la qualité des viandes camélines, biodiversité et génétique du chameau, valorisation de la viande et des produits carnés issus du dromadaire et les pathologies liées au dromadaire font partis des thèmes des communications qui seront présentées lors de ce séminaire de deux jours, a souligné M.Bererhi.