L'Algérie a remporté la première place au niveau arabe lors des Olympiades arabes des Mathématiques tenues en Tunisie, avec 3 médailles d'or et une (1) de bronze, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

L'Algérie "a participé (à distance) à la troisième édition des Olympiades arabes des Mathématiques, organisée par l'Organisation arabe pour l'Education, la culture et les sciences (ALECSO) tous les deux ans, avec une équipe composée de quatre élèves du cycle secondaire, abritée cette année dans la République de Tunisie du 14 au 19 décembre 2022", a précisé la même source.

"L'Algérie a occupé la première place au niveau arabe dans cette compétition scientifique parmi les 16 pays arabes participants, en remportant 3 médailles d'or et une (1) médaille de bronze", ajoute le communiqué.

Lors de cette compétition, le ministère de l'Education nationale a relevé "l'excellence et exceptionnalité de l'élève Mohamed Wassil Medouar du Lycée Rabah-Bitat (wilaya d'Alger), au niveau arabe, en obtenant la note maximale dans toutes les épreuves du test et son innovation de nouvelles solutions qui n'avaient jamais été utilisées auparavant.

Ainsi sa brillante performance a été saluée lors de l'annonce des résultats finaux".

Le ministère de l'Education félicite, dans son communiqué, les enfants de l'Algérie pour cette "performance et cette distinction arabe", saluant les "efforts considérables déployés par le président et les membres du Comité national des Olympiades pour les matières pédagogiques", affirmant dans ce cadre sa "quête continue pour obtenir davantage de succès et l'excellence pour l'Ecole algérienne".