Les participants à une rencontre organisée lundi à l'université "Mhamed Bougara" de Boumerdes, ont affirmé que l'Université algérienne disposait de capacités et compétences humaines en matière de numérisation intégrale et de garantie de la cybersécurité, par l’exploitation de l'intelligence artificielle.

Les participants à une conférence sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'informatique fondamentale et théorique, se sont accordés sur le rôle "pivot" et d’"importance" de l'Université algérienne et des Instituts nationaux spécialisés dans le domaine.

"Il manque juste une coordination et un rapprochement entre le requérant (du service), représenté par les différents services de l’Etat générateurs d'informations, et l'université. Un fait actuellement en cours de prise en charge progressive", ont-ils relevé.

Pour le professeur Riahla Mohamed Lamine, spécialiste en cybersécurité à l'université de Boumerdes, le rôle de l'université algérienne en la matière "réside principalement dans l'accompagnement et la mise à disposition de compétences, de spécialistes et de solutions adé quates, suivant la demande dans le domaine sensible du numérique et de la cybersécurité".

D'autres spécialistes du domaine, à l’instar du professeur Mohamed Boulif de l'université d'Alger et le professeur Hamza Seddouk de l'université de Tlemcen, ont souligné que l'université algérienne, en compagnie du ministère de tutelle, a entamé, ces dernières années, la mise en œuvre d’une feuille de route pour la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur.

"Ce plan d’action prévoit notamment un traitement sérieux, prudent et intelligent des documents et données électroniques générées numériquement, dont les données personnelles, stockées sur divers supports électroniques, leur recensement, leur traitement, puis leur protection, en exploitant l'intelligence artificielle, avant d’aller vers l’institution d'un système intégré et d'un environnement propice en la matière", ont expliqué les mêmes intervenants.

Selon le Pr. Riahla, chargé de l’organisation de cet événement scientifique, cette "conférence est le fruit de deux années de travail", ayant donné lieu notamment à l’organisation d’un concours national pour l’élaboration d’un programme pour l’obtention du doctorat, qui a vu l’accompagnement de 12 étudiants dans cinq spécialités relatives à la numérisation, la cybersécurité, la protection des données et l’informatique, avant l'organisation de cette conférence scientifique.

Cette 1ere édition du genre, abritée par la bibliothèque principale de l'université, vise la présentation et l’examen des derniers développements et résultats des nouvelles recherches en matière de cybersécurité, intelligence artificielle et informatique théorique et fondamental, a-t-il précisé.

La rencontre est une opportunité offerte aux chercheurs, ingénieurs et spécialistes de ce domaine scientifique sensible pour présenter et discuter leurs derniers travaux de recherche, a-t-il encore dit.

De nombreux chercheurs, spécialistes et étudiants de différentes universités du pays participent à cette conférence de deux jours.