Le Haut comité de Al-Dhakhira Al-Arabiya relevant de la Ligue arabe a organisé, lundi à Alger, une conférence à l'occasion de la Journée mondiale de la Langue arabe, coïncidant avec le 18 décembre de chaque année, durant laquelle ont été passés en revue les grands axes de ce projet linguistique d'envergure, lancé par le linguiste algérien, feu Abderrahmane Hadj-Salah.

La rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs académiciens, chercheurs et experts dans le champ langagier et linguistique ainsi que dans les logiciels et les nouveaux supports médiatiques, lesquels se sont penchés sur le projet de "Al-Dhakhira Al-Arabiya", lancé par Abderrahmane Hadj-Salah, et adopté par le Conseil arabe des ministres en 2008, en lui consacrant une instance dont le siège se trouve à Alger.

Le DG du Comité, le chercheur en linguistique, Cherif Meribaï a présenté un aperçu sur le projet en question, ses dimensions, la stratégie de son exécution et son rôle dans la numérisation, l'informatisation de la banque du patrimoine intellectuel arabe, la collecte et la traduction des œuvres étrangères en arabe.

Et d'expliquer que "l'enjeu aujourd'hui consiste à faire de la langue arabe une langue de commerce, de tourisme et une langue technique", ajoutant que "les discours conjoncturels et les slogans frappants ne servent aucunement la langue arabe, mais plutôt son usage quotidien comme langue de communication".

Il a également présenté les différentes applications électroniques et logiciels développés par le Haut Comité pour servir le contenu numérique en arabe en faveur des autorités intéressées en Algérie, dans les pays arabes et dans le monde.

De son côté, l'académicien de l'Université d'Annaba, Bachir Ibrir a évoqué, dans sa communication intitulée "La langue arabe et les variables numériques", la nécessité de reconsidérer l'usage de la langue, appelant à "créer des équipes de recherche mixtes" pour unifier les efforts et les approches et faciliter les échanges en langue arabe dans le domaine des technologies modernes.

Le linguiste de l'Université d'Alger, Mustapha Harkat a souligné, lui, dans son intervention les moyens de promouvoir la langue arabe.