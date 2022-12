Le délai de dépôt des candidatures répondant aux appels à manifestation d’intérêt pour des projets immobiliers et d’investissements au niveau de la nouvelle ville de Boughezoul, qui s’étend sur 19.500 hectares, a été prolongé, a annoncé lundi à Médéa, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

"Nous avons lancé récemment deux appels à manifestation d’intérêt, l’un concernant un ensemble de projets immobiliers et un autre pour des projets d'investissements dans le cadre de la relance du projet de la nouvelle ville de Boughezoul", a affirmé le ministre, en marge de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya, soulignant qu’"un délai supplémentaire de quinze jours" a été accordé aux promoteurs et investisseurs pour soumettre leurs candidatures.

L’appel à manifestation d’intérêt pour la promotion immobilière concerne l’intervention au niveau de neuf quartiers, situés au sein du périmètre à urbaniser, s’étendant sur une surface oscillant entre 50 et 130 hectares, selon les informations recueillies auprès de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul.

Le second volet porte sur une intervention au niveau de dix-sept unités de voisinage, couvrant une surface allant de 16 à 50 hectares, ainsi que 45 projets immobiliers, dont la surface varie entre deux (2) et 14 hectares, a-t-on précisé.

M. Belaribi a indiqué que l’Etat accorde un "intérêt particulier" aux projets de réalisation des nouvelles villes, que ce soit celui de Boughezoul ou de Ménéa et Hassi Messaoud, assurant que ses projets feront l’objet d’un "suivi rigoureux et pointu".

Il a révélé que près d’un milliard de dollars a été investi dans la réalisation, dans la nouvelle ville de Boughezoul, des réseaux divers et de galeries techniques sur une distance de 28 km, incluant des réseaux de fibres optiques, d’eau potable, de réseaux électriques et d’irrigation.

Le ministre de l’Habitat a annoncé, au terme de sa visite, l’octroi d’un nouveau quota de 3.100 unités de logements au profit de la wilaya de Médéa, au titre de l’exercice 2023.

Le quota en question est composé de 1.000 logements publics locatifs, 1600 aides à l’habitat rural et 500 logements promotionnels aidés, a précisé M.Belaribi, ajoutant que le segment des équipements publics va bénéficier, pour sa part, de projets de réalisation de quatre groupes scolaires et d’un siège de sureté urbaine.

Lors de son déplacement à Médéa, le ministre a présidé une cérémonie de distribution de 3.391 logements tous types confondus au profit de bénéficiaires issus de différentes localités de la wilaya, organisée au musée régional du Moudjahid, sis au pôle urbain de Médéa.

Il a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un établissement éducatif du cycle moyen au niveau de la cité "Ain-Djerda", commune de Draa-Smar, ouest du chef-lieu de wilaya, et d’un nouveau projet de 720 unités d’habitation de la formule AADL dans la commune de Berrouaghia, à l’est de Médéa, où il inspecté également, un chantier de réalisation de 120 logements de type promotionnel aidé (LPA) dans ladite commune.

A Ksar-El-Boukhari, sud de Médéa, M. Belaribi a inauguré un lycée de 1.000 places pédagogiques localisé à la cité des 1.657 logements, baptisé au nom du chahid "Khelifa Ferrache", puis il a visité un projet de 100 logements publics locatifs (LPL) réalisés en maçonnerie chainée au niveau de la commune de Benchicao.