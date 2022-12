Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani s'est entretenu lundi avec le ministre d'Etat cambodgien chargé des affaires islamiques, Envoyé spécial du Cambodge auprès de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), M. Othman Hassan, qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie, indique mardi dans un communiqué du ministère.

La rencontre "a été l'occasion pour les deux parties algérienne et cambodgienne de passer en revue l'état des relations bilatérales et les voies de leur développement, soulignant l'importance de cette visite, première du genre en Algérie d'un haut responsable cambodgien depuis plusieurs années, dans la revitalisation des liens historiques entre les deux pays et la promotion des relations bilatérales à de plus hauts niveaux", précise le communiqué.

Elles ont également mis l'accent sur "l'importance de renforcer le dialogue politique entre l'Algérie et le Cambodge notamment à travers la tenue de concertations régulières entre les ministères des affaires étrangères des deux pays".

Les deux parties "ont convenu de la nécessité d'intensifier les visites sectorielles mutuelles en vue de prospecter les domaines de coopération prometteurs entre les deux pays", souligne la même source.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé les points de vue sur "nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, affirmant l'importance de la coordination des positions des deux pays et du soutien mutuel lors des différents foras internationaux", conclut le communiqué.