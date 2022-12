Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu, lundi, l'ambassadeur de la République fédérale de Tanzanie en Algérie, Jacob Gideon Kingu, avec lequel il a évoqué les moyens de développement et de promotion des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué la réalité des relations bilatérales, insistant sur l'impératif de "les hisser, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat à travers la mise en place d'un cadre permettant de concrétiser tous les accords conclus lors de la visite du ministre en Tanzanie, en octobre dernier, pour participer aux travaux de la 65e session de la Commission régionale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)", précise le communiqué.

Ils ont également fait part de leur "disponibilité à intensifier les efforts pour le renforcement de la position de l'Afrique dans le marché touristique mondial", ajoute-t-on de même source.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu de la nécessité de "promouvoir les deux destinations à travers la participation aux différentes manifestations et festivals dans les deux pays", conclut le communiqué.