Les éléments de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un réseau composé de 7 individus, spécialisé dans la revente illégale de médicaments fournis gratuitement par l’Etat aux diabétiques, et ont saisi 2.325 doses d’insuline de différentes marques, a indiqué vendredi, la sûreté de wilaya.

Le responsable de la cellule de communication, le commissaire de police Abdelouahab Aïssani a déclaré à l’APS, que parmi les 7 individus arrêtés figure une jeune femme.

Ils étaient en possession de 2325 doses d’insuline de différentes marques et de 4.000 tests de glycémie.

Le même responsable, a souligné que ces individus agissaient dans plusieurs wilayas de l’Est du pays et se sont rendus coupables de falsification d’ordonnances pour acquérir de grandes quantités d’insuline, en utilisant des cartes Chifa dérobées, pour ensuite revendre les médicaments à prix fort. Les enquêteurs ont exploité des informations faisant d’état d’individus mettant en vente des médicaments pour diabétiques, à partir des surveillances des fréquentations de pharmacies, ils ont pu identifier un individu dont la carte Chifa été dérobée et des ordonnan ces établies en son nom et à son insu. Les éléments de la sûreté de wilaya ont arrêté les membres du réseau originaires de la wilaya de Sétif et d’une autre wilaya voisine.

Un dossier pénal a été constitué à l’encontre des individus arrêtés, accusés de "constitution de bande de malfaiteurs, faux et usage de faux, accès à des aides sociales auprès d’établissements publics grâce à des documents falsifiés, exercice illégal de la médecine".

Ils ont été présentés vendredi devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif.