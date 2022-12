Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tiaret, 285 quintaux de son et d’aliment de bétail pour défaut de facturation et de registre commercial et ce, lors de deux opérations distinctes, a indiqué lundi un communiqué du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Selon la même source, la première opération menée par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Ouled Lily, lors d’une patrouille qui a permis la saisie de 186 quintaux de son. Son propriétaire ne disposait pas de facture d’achat. La quantité saisie a été livrée aux services des domaines.

La deuxième opération a été traitée par les éléments du même corps d’Aïn Dzarit suite à l’exploitation d’informations faisant état de l’existence d’un dépôt clandestin de ventes d’aliment de bétail et de son dans cette collectivité locale.

Le propriétaire du local ne disposait pas de registre de commerce pour l’exercice de cette activité.

Cette opération s’est soldée par la saisie de 60 quintaux de son et 39 quintaux d’aliment de bétail qui ont été livrés à la coopérative des céréales et des légumes s ecs (CCLS) de Mahdia.

Les investigations se poursuivent pour ces deux affaires, en coordination avec les instances judiciaires compétentes, a-t-on noté de même source.