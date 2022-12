La Cour de justice de Skikda a condamné lundi à des peines allant d’un an à cinq ans de prison ferme les accusés dans une affaire de corruption touchant l’entreprise portuaire de Skikda.

L'ex PDG et l’ex président du comité de participation de l’entreprise portuaire de Skikda ont ainsi écopé chacun de cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

Des peines de prison ferme d’un an et trois ans ont été prononcées à l’encontre de cadres et de chefs de services de l’entreprise et des opérateurs économiques dont l’un est le fils d’une ancienne personnalité politique, tandis que d’autres accusés ont été acquittés.

Les accusés ont été poursuivis pour délits d’ "établissement d’un rapport affirmant des faits matériellement incorrects", "dissimulation de documents", "abus de fonction pour exécuter un travail en violation des règlements pour permettre à autrui d’obtenir des bénéfices indus" et "dilapidation de deniers publics et exploitation illégale de biens publics pour le bénéfice d’autrui".

Ils ont également été poursuivis pour "malversation sur des fonds des œuvres sociales au port", "envoi de personnes en des voyages payés par l’entreprise" et "financement occulte d’un parti politique". Les accusés avaient été condamnés en mai 2022 par le tribunal de première instance à des peines allant d’un an et trois ans de prison ferme, tandis que certains d’eux ont été acquittés.

L’accusé principal (l’ex PDG de l’entreprise portuaire de Skikda) et le président du comite de participation se trouvent sous mandat de dépôt depuis octobre passé sur ordre du juge d’instruction près le pôle pénal de Constantine pour délit de "dilapidation de deniers publics, abus de fonction et falsification" dans une affaire se rapportant à un trou financier de 8 milliards DA des fonds des œuvres sociales. Le parquet avait requis des peines de 5 à 10 ans de prison contre l’ensemble des accusés.