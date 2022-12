Le spectacle théâtral "Prélude pour un sourire" avec des fragments du texte "Le petit prince" d’Antoine de Saint-Exupery, produit par l’ensemble "Nuage fou" venu d'Allemagne, présenté lundi après-midi au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, a impressionné le public.

L’assistance a découvert, à l'occasion de cette représentation théâtrale produite par des comédiens allemands, français et japonais, dans le cadre de la première édition des nuits internationales du théâtre du Sahara, un nouveau genre auquel les amateurs du quatrième art ne sont pas habitués, selon les propos recueillis sur place par l'APS.

De l'art abstrait, sans parole, mêlant danse et mimique et une musique tantôt douce tantôt saccadée avec un décor très réduit, limité à deux amas de pierres entassées, leur a permis de vivre une expérience théâtrale nouvelle, ont exprimé certains en marge du spectacle.

Le rideau s'est ouvert sur une scène faiblement éclairée avec au centre comme seul décor deux amas de pierres qui représentent le centre de l'univers. Deux personnages habillés en kimono japonais, le visage poudré de blanc sont à genou ou assis.

Ils commencent à se mouvoir doucement dans la pénombre, entamant une danse avec des mouvements parfois lents parfois compulsifs. La musique se met peu à peu en place. D’abord, quelques notes faibles échappent d'un Tuba et deviennent de plus en plus fortes, puis, surgit le son d’un violon avec des notes douces.

La musique habille la scène et dicte la danse des comédiens, Lucie Betz (France) et Makiko Tominaga (Japon), qui modulent leur mouvement en fonction du rythme, tantôt doux, tantôt saccadé.

"La musique saccadée représente le chaos de l’univers", a expliqué à l’APS, la comédienne Lucie Betz, qui a ajouté qu’ "à la fin une harmonie est retrouvée". Une fillette, Kim Betz (fille de Lucie) en monocycle, fait des tours sur scène. C’est d’ailleurs la seule voix du spectacle.

"Je suis la rose du petit prince", s'exclama-t-elle à son introduction sur les planches, une rose à la main. Le petit prince est quant à lui représenté par un comédien Peter Hoever, portant un renard sur son épaule.

A la fin de la présentation, Lucie Betz, danseuse de "Butô" (une danse des ténèbres avec des mouvements compulsifs du corps née au Japon) a déclaré que l’ensemble Nuage Fou est "très honoré de présenter son spectacle en Algérie".

A propos de la performance, elle a expliqué qu’il s ’agit d’interpréter sur les planches l’Histoire du petit prince dans un dialogue avec le désert.

"C’est un travail sur le dialogue entre des musiciens, jouant de la musique classique et improvisée et les danseuses de Buto (Lucie Betz et Makoko Tominaga) pour dire que nous pouvons vivre sur terre en harmonie avec toutes les différences", a-t-elle ajouté.

Le spectacle, poursuit Lucie Betz, est une "sorte de collage qui se rassemble sur scène". "Dans cette performance, nous avons interprété une histoire de chaos, celle de l’univers qui finit par retrouver une harmonie et le calme".