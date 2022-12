Les participants à une journée d’étude sur "la protection légale des investissements", organisé dimanche à Constantine, ont affirmé la nécessaire coordination entre les divers secteurs et instances pour œuvrer à concrétiser les politiques de promotion de l’investissement et de l’exportation.

Au cours de la rencontre tenue à l’auditorium de la cour de justice de Constantine, l’accent a été porté sur l’importance d’intensifier les efforts des diverses instances dont les douanes et les secteurs concernés par l’investissement pour présenter les politiques publiques de promotion de l’investissement et des exportations et les dispositions incitatives contenues dans la nouvelle loi de l’investissement 18-22.

Dans son intervention sur les garanties accordées aux investissements étrangers par la législation algérienne, le procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Khroub (Constantine) a cité, entre autres garanties, le principe de transparence et d’égalité entre opérateurs nationaux et étrangers et le droit de recours accordé à l’investisseur étranger, préconisant de mettre en valeur ces dispositions pour accroitre l’attrait aux investissements étrangers.

Le sous-directeur à la direction régionale des douanes de Constantine El Djilali Ouhinia a souligné, pour sa part, les efforts déployés par ce corps en faveur de la concrétisation d’un partenariat douanes-entreprises au travers de l’aplanissement des écueils administratifs et la simplification des mesures, des délais et des frais au profit de l’entreprise.

De son côté, le procureur général adjoint près la cour de Constantine, Fouad Madhi, a indiqué dans son allocution d’ouverture que l’objectif de la rencontre est de débattre des mécanismes d’amélioration du climat des affaires en Algérie pour promouvoir les exportations et favoriser un développement durable et équilibré des territoires.

La rencontre vient souligner, a-t-il ajouté, l’importance de l’expertise des universitaires et juristes notamment pour prioriser la transition technologique, le développement de l’innovation, de l’économie de la connaissance et des secteurs à forte valeur ajoutée.