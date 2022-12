Les exportations de la Suisse ont chuté en novembre à cause d'un fort repli du secteur pharmaceutique, faisant fondre l'excédent de la balance commerciale, annoncent mardi les douanes. Sur le mois écoulé, les exportations du pays alpin se sont contractées de 9,2% par rapport au mois précédent, à 20,9 milliards de francs suisses (21,2 milliards d'euros), affichant leur "second plus important revers mensuel de l'année", indique l'administration fédérale de la douane dans un communiqué.

Les importations ont en revanche augmenté de 1,4%, à 20,4 milliards de francs. Ces mouvements contraires ont fait fondre l'excédent de la balance commerciale qui a été divisé par près de six, à 494 millions de francs suisses, contre 2,9 milliards de francs en octobre.

Cette forte chute tient au secteur de la pharmacie, le plus gros secteur d'exportations de la Suisse. Les exportations de ce secteur ont dévissé de 19% à près de 9,5 milliards de francs, sous l'effet d'une chute de plus d'un quart des exportations de médicaments. Le secteur des machines et de l'électronique, pourtant plus sensible aux aléas de la conjoncture, a en revanche connu un léger rebond, grâce aux exportations de machines-outils.

Deuxième plus gros secteur d'exportations pour la Suisse, le secteur des machines et de l'électronique a enregistré une hausse de 1,7% par rapport au mois précédent, à près de 2,8 milliards de francs, après un repli de 2,5% en octobre. L'horlogerie, qui a connu une nouvelle année record, a de son côté vu ses exportations grimper encore de 2,2% d'un mois sur l'autre.

La semaine passée, le ministère de l'économie a légèrement abaissé sa prévision de croissance pour 2023, à 1% (contre 1,1% attendu auparavant) devant la "faible progression de la demande mondiale" qui se profile, ce qui devrait affecter les branches exportatrices suisses particulièrement sensibles à la conjoncture mondiale, avait-il précisé.

Il avait toutefois laissé sa prévision de croissance inchangée pour 2022, tablant sur une progression du produit intérieur brut de 2%.