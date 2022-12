Les recettes budgétaires de la Chine se sont élevées à près de 18.550 milliards de yuans (environ 2.660 milliards de dollars) au cours des onze premiers mois de 2022, selon des données officielles publiées mardi.

Ce chiffre représente une baisse de 3% par rapport à la même période de l'année dernière, d'après le ministère des Finances. En excluant l'impact des remboursements de crédits de la taxe sur la valeur ajoutée, les recettes budgétaires ont augmenté de 6,1% par rapport à l'année précédente.

Le gouvernement central et les gouvernements locaux ont respectivement collecté environ 8.580 milliards de yuans (environ 1.229 milliards de dollars), et près de 9.980 milliards de yuans (environ 1.430 milliards de dollars) de recettes budgétaires, respectivement en baisse de 2,9% et 3%.

Les revenus fiscaux se sont élevés à plus de 15.280 milliards de yuans (environ 2.189 milliards de dollars) entre janvier et novembre, soit une baisse de 7,1% en glissement annuel.

Les dépenses budgétaires ont augmenté de 6,2% en glissement annuel pour atteindre environ 22.730 milliards de yuans (environ 3. 256 milliards de dollars) au cours de la même période, selon le ministère.