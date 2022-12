Si les tests de grossesse sont les plus vendus en pharmacie, ils sont loin d'être les seuls. Tétanos, VIH, ovulation, infections

Fertilité, allergies, mycoses, syphilis, infections urinaires, hépatite B, infection à Helicobacter pylori (responsable d'ulcères de l'estomac) ou encore présence de cannabis dans les urines... Le nombre d'autotests n'a cessé d'augmenter ces dernières années. « Ils peuvent être utiles pour ceux qui se rendent peu chez le médecin ou en laboratoire de biologie médicale, par manque de temps ou d'habitude », explique le pharmacien Christian Beaurain.

S'ils ne remplacent pas les analyses prescrites et réalisées en laboratoire, ils permettent aux pharmaciens d'orienter ces personnes vers ces structures si le doute persiste. « C'est aussi très utile pour le suivi régulier des maladies chroniques » , précise notre expert. Un bon moyen de se sentir responsable de sa santé, aussi de se traiter de façon adaptée, et seulement si c'est nécessaire en cas d'infection urinaire, de manque de fer...

Rechercher une infection urinaire

Les bandelettes urinaires détectent dans les urines un taux élevé de leucocytes et de nitrites, qui indiquent la présence d'une bactérie et d'une réaction inflammatoire. On recueille les urines dans un gobelet, on y trempe la bandelette ou la carte fournie.

Après quelques minutes, une coloration apparaît et on lit le résultat.

Ce test est utile en cas de cystites récidivantes, pour confirmer l'infection et démarrer un traitement dès les premiers symptômes, ou en fin de traitement pour vérifier que l'infection est terminée. Si le test est positif, le médecin peut demander un examen cytobactériologique des urines (ECBU), afin de connaître le germe en cause. Cela permet d'adapter le traitement antibiotique.

En pratique : on trouve de nombreux tests en pharmacie ou sur Internet. Par exemple...

- Dectra Exacto Test, lab. Biosynex, de 3,50 à 5 € les 3.

- Uritest 2 , lab. Bayer, environ 9,80 € les 10 bandelettes.

VÉRIFIER SA PROTECTION CONTRE LE TÉTANOS

Ce test indique si la vaccination contre le tétanos est toujours active, à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt.

Le vaccin DTPolio (diphtérie, tétanos, poliomyélite) étant obligatoire chez les enfants, les jeunes sont en général immunisés. À l'âge adulte, les rappels sont recommandés à 25 ans, 45 ans et 65 ans, puis tous les dix ans. Mais il suffit d'égarer son carnet de vaccination pour ne plus trop savoir où l'on en est. Une plaie en faisant du jardinage, une piqûre d'épine de rosier, une morsure de chien, un ulcère de la jambe... Et l'on risque d'être contaminé. Dans le doute, on peut avoir intérêt à faire un autotest. Si le résultat est positif, la protection contre le tétanos est active. S'il est négatif, il faut consulter son médecin traitant pour se faire vacciner, soigner la plaie et éviter tout risque d'infection.

En pratique :alere Tétanos Home Test, env. 15 €.

CONFIRMER SA PÉRIODE D'OVULATION

Alternative à la méthode des températures, les tests d'ovulation déterminent la période la plus fertile. Ils détectent dans l'urine une hormone (LH) produite par l'hypophyse tout au long du cycle menstruel, qui augmente avant l'ovulation. Un test positif annonce un pic ovulatoire dans les 24 à 48 heures. On commence les tests 2 à 4 jours avant la date d'ovulation supposée, pendant 3 jours en moyenne. Pour des résultats plus fiables, il est conseillé de faire ces tests chaque matin à la même heure. Et on aura un rapport sexuel dès qu'un test est positif.

En pratique : de nombreux tests, fiables à 90 %, sont disponibles en pharmacie ou sur Internet.

- Test d'ovulation Clearblue, lab. Procter & Gamble, de 25 à 29 € les 10 tests.

- Test de fertilité Dectrapharm, de 19 à 23 € les 10 tests.

TESTER SA SENSIBILITÉ ALLERGIQUE

À partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt, ce test évalue la concentration des IgE (immunoglobulines de type E) dans le sang, les anticorps dont l'augmentation est un marqueur de sensibilité allergique. « On peut devenir allergique à 40 ou 50 ans, du fait de l'alimentation, de l'environnement, ou encore d'une réaction de notre système immunitaire aux agressions par certains aliments (lactose, gluten... ) et médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires... ), explique Christophe Beaurain . Ceci entraîne des réactions de nos tissus digestifs, respiratoires ou cutanés. Ce test permet de confirmer l'état allergique. » Si le résultat est positif, le médecin poursuivra les investigations en prescrivant des tests cutanés, un test de provocation ou la recherche d'IgE spécifiques.

En pratique : Cet autotest est extrêmement fiable. L'organisme qui attribue le marquage CE (conforme aux exigences) certifie une corrélation des résultats d'au moins 97 % avec plusieurs méthodes de référence.

Alere Allergie Home Test, env. 15 €.

SAVOIR SI L'ON MANQUE DE FER

À partir d'une goutte de sang au bout du doigt, le test dose la ferritine, témoin des réserves de fer dans l'organisme. Femmes en âge de procréer (une sur quatre manque de fer), enfants, personnes âgées, donneurs de sang réguliers, sportifs de haut niveau, régimes végétariens ou trop restrictifs, pertes chroniques de sang... tout cela expose au risque de carence en fer. Cette anémie peut se manifester par de la fatigue, une baisse de la force, de la concentration, une frilosité, voire de la dépression. Le test évite de prendre du fer si ce n'est pas utile.

S'il met en évidence une carence, il faut consulter un médecin pour en trouver la cause, et éventuellement faire des examens complémentaires. Le fer peut être apporté par l'alimentation (la viande rouge, les légumineuses comme les lentilles, les fèves, les haricots, les pois chiches... en sont riches), des suppléments alimentaires ou des médicaments.

En pratique : Alere Fer Home Test, env. 15 €.

FAIRE UN DÉPISTAGE DU VIH

Disponible en pharmacie depuis le 15 septembre 2015, l'autotest VIH détecte les anticorps produits après une infection par le virus du sida. Il indique donc si on est séropositif.

Le test est réalisé à partir d'une goutte de sang. Le résultat est disponible en 15 à 30 minutes. Attention, il ne s'agit pas d'un test de dépistage d'urgence : il faut attendre trois mois après le dernier rapport à risque pour que le résultat soit valable.

Avant, il est possible d'avoir des faux négatifs. Cette période de non-détection (appelée fenêtre de séroconversion) est de six semaines avec les examens pratiqués en laboratoire. Si le résultat est positif, il doit être confirmé par un test classique.

Et surtout, il faut contacter son médecin, son pharmacien ou Sida Info Service (0 800 840 800). Ce test ne détecte pas les autres infections sexuellement transmissibles.

En pratique Autotest A AZ , lab. Mylan, entre 25 et 30 €.

Certaines associations le mettent à disposition gratuitement.

LES TESTS À FAIRE EN PHARMACIE

Depuis le 5 août dernier, les pharmaciens ont à nouveau le droit de pratiquer dans l'officine les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) : pour l'angine à streptocoque (test oropharyngé), la grippe (test nasopharyngé) et la glycémie (goutte de sang au bout du doigt). Le résultat se lit en moins d'une demi-heure et permet au patient de prendre le bon traitement.

urinaires... Notre sélection des autotests les plus utiles et les plus fiables.