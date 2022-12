Des scientifiques grecs sont parvenus à inverser le processus de ménopause chez une femme de 40 ans en redémarrant ses cycles menstruels. Alors qu'elle était ménopausée depuis 5 ans, ses nouveaux ovules ont pu être prélevés et fécondés. La ménopause ne marquera peut-être bientôt plus la fin de la période de fertilité chez les femmes. Une équipe de médecins de la Clinique de la fertilité d'Athènes affirme en effet avoir trouvé le moyen de "rajeunir" les ovaires après la ménopause et de libérer de nouveaux ovules fécondables.

UNE INJECTION DE PLASMA DANS LES OVAIRES

Cette technique d'inversion de la ménopause consiste à injecter du plasma riche en plaquettes dans les ovaires des femmes ménopausées, ce qui redémarre le cycle menstruel. Les nouveaux ovules libérés peuvent ainsi être recueillis et fécondés. L'expérience a été menée avec succès sur une femme de 40 ans qui était ménopausée depuis 5 ans. Six mois après reçu une injection de PRP, la jeune femme a constaté le retour de ses règles.

DE LA PRODUCTION D'OVULES À LA FÉCONDATION

L'équipe de la clinique Genesis a recueilli les ovules et les a fécondés in vitro avec le sperme du mari. Les deux embryons ont ensuite été congelés. L'équipe attend qu'il y en ait trois pour procéder à leur implantation dans l'utérus. "Cela apporte un espoir aux femmes qui souffrent de ménopause précoce car elles pourront tomber enceinte avec leur propre matériel génétique. Cela semble fonctionner dans deux tiers des cas" souligne le Pr Konstantinos Sfakianoudis, responsable de ces recherches. "Nous avons constaté des modifications biochimiques, une restauration des règles, la production d'ovules et la fécondation".

Cette étude a été présentée lors du Congrès annuel de la Société européenne de médecine de la reproduction et d'embryologie qui se tient actuellement à Helsinki, en Finlande.