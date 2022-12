L'ovulation est une phase essentielle de la procréation : elle correspond au moment où un ovocyte arrivé à maturité est expulsé par l'ovaire. Elle n'a lieu que durant la phase génitale de la femme, c'est-à-dire à partir de la puberté jusqu'à la ménopause.

A QUOI SERVENT LES OVAIRES ?

Les ovaires sont les glandes génitales féminines, placés à droite et à gauche de l'utérus, à l'extrémité des trompes de Fallope. En forme d'amande d'environ 4 cm de longueur, 2 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur, ils contiennent les gamètes femelles, appelés ovocytes. Ces cellules se transforment en ovules selon un cycle de vingt-huit jours (en moyenne). "Le fonctionnement des ovaires est contrôlé par deux régions situées à la base du cerveau : l'hypothalamus et l'hypophyse, explique le Dr Alain Janaud, gynécologue. L'hypothalamus sécrète une hormone, la gonadolibérine (ou GnRH pour Gonadotrophin Releasing Hormone) qui va stimuler l'hypophyse.

En réponse, l'hypophyse sécrète deux hormones, appelées gonadotrophines, la FSH (Follicle Stimulating Hormone) et la LH (Luteinizing Hormone) qui vont agir sur les ovaires". Ainsi, le pic de LH est-il suivi de l'ovulation dans les vingt-quatre à trente-six heures.

Les ovaires sécrètent quant à eux des œstrogènes et de la progestérone, les hormones sexuelles féminines. Lorsque la femme est enceinte, les ovaires produisent une plus grande quantité d'œstrogènes et de progestérone pour permettre à l'embryon de s'installer et de se développer.

L'OVOGENÈSE : LA FORMATION DES OVULES

La formation des ovules, l'ovogenèse, débute dès la vie intra-utérine. Elle comprend deux phases. Entre le quatrième et le septième mois de grossesse, chez le fœtus féminin, des cellules appelées ovogonies se multiplient, aboutissant à la formation de millions d'ovocytes. Puis, à partir des premières règles, chaque mois et jusqu'à la ménopause, le cerveau, par l'intermédiaire des hormones, donne l'ordre aux follicules de De Graaf de se transformer.

L'ovaire est en effet constitué d'une multitude de coques qui contiennent un nombre impressionnant de ces follicules, des cavités remplies de liquide abritant les ovocytes. Environ deux semaines après le début des règles, un follicule qui a jusque-là enveloppé l'ovocyte dans un cocon protecteur, arrive à maturité et se rompt. À cet instant, l'ovocyte mature, devenu ovule est expulsé par l'ovaire et est prêt à être capté par le pavillon de la trompe de Fallope, largement ouvert.

Une heure après, il se déplace, entraîné par les millions de cils vibratoires qui tapissent l'intérieur de la trompe. Il n'a plus qu'à attendre une éventuelle rencontre avec un spermatozoïde qui le fécondera. S'il n'est pas fécondé, il disparaît. Fécondé, l'ovule deviendra un embryon qui ira se nicher dans la cavité utérine pour se développer et donner un fœtus.

Les ovules sont des ovocytes - ou gamètes femelles - qui, parvenus à maturité, permettent la reproduction. Contrairement à l'homme qui produit des cellules sexuelles tout au long de sa vie, la femme ne produit plus aucun ovocyte après sa naissance. Entre les seizième et vingtième semaines de grossesse, les ovaires d'un fœtus de sexe féminin contiennent 6 à 7 millions d'ovocytes.

La plupart d'entre eux sont éliminés spontanément : à la naissance il n'en reste qu'1 à 2 millions et, à la puberté, environ 300 000 ou 400 000. Une petite partie seulement de ces ovocytes mûrira pour devenir un ovule. Les autres disparaissent, un phénomène qui progresse plus rapidement au cours des dix ou quinze années précédant la ménopause. Le stock d'ovocytes diminue ainsi au cours de la vie d'une femme et les ovaires n'en contiennent plus ou très peu lorsque la femme atteint la ménopause, vers 50 ans.