Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a souligné, lundi à Alger, le respect par l'Algérie de ses engagements internationaux et son attachement à mettre en œuvre le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde "une extrême importance" à la promotion des droits de l'enfant.

Présidant l'ouverture des premières assises nationales sur "l'état de l'enfance en Algérie.... réalisations et enjeux", le Premier ministre a indiqué que le choix de la tenue de ces assises à l'occasion du 30e anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant "revêt des significations aux dimensions stratégiques, dont la principale est la réaffirmation par notre pays du respect de ses engagements internationaux" dans ce cadre.

L'Algérie réitère, à travers l'organisation de ces assises, sonattachement à mettre en œuvre le programme du Président Tebboune qui accorde "une extrême importance et un intérêt majeur à la promotion des droits de l'enfant, car convaincu que l'investissement dans l'enfant d'aujourd'hui détermine le sort de la société dans l'avenir", a estimé M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre a rappelé, à l'occasion, les principaux acquis réalisés depuis l"indépendance, en vue de consolider et promouvoir les droits de l'enfant, constituant l'une des priorités de l'Etat, consacrées à travers ses politiques et ses programmes afin de permettre à cette catégorie qui représente les deux tiers de la population, de jouir de son droit à une vie digne.

L'ouverture des travaux de ces assises qui s'étaleront sur deux jours, s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Boughali, de membres du gouvernement, du Conseiller du président de la République, chargé des organisations nationales et internationales et des organisations non gouvernementales, Hamid Lounaouci, de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, ainsi que du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi.