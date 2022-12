Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a indiqué, dimanche à Alger, que la promulgation de la loi relative à la typologie de construction des mosquées permettra de protéger l'histoire et l'identité de l'architecture islamique en Algérie.

Le ministre qui présidait une réunion en visioconférence avec 25 directeurs locaux de son secteur sur l'arrêté interministériel relatif à la typologie de construction des mosquées, M. Belmehdi a affirmé que "la promulgation de ce texte permettra de protéger l'histoire et l'identité architecturale islamique en Algérie, contribuant ainsi à la réalisation d'un tissu urbanistique au diapason des exigences de la modernité".

Evoquant "la mosaïque qui domine le style architectural en Algérie", le ministre a appelé à la préservation, aujourd'hui, du style authentique qui a marqué les mosquées algériennes et a été exporté, par le passé, à des pays voisins.

"La promulgation de ce texte, pour la première fois depuis l'indépendance, consacrera la préservation de l'identité religieuse algérienne", a-t-il ajouté.

Paru septembre dernier dans le journal officiel, "l'arrêté veille à l'adaptation et le respect du cahier de charges de la construction des mosquées prenant en considération la spécificité de chaque région du pays, ainsi que les nouvelles conditions relatives à la réalisation des structures amies de la nature et fonctionnant aux énergies renouvelables", a expliqué le premier responsable du secteur.

Dans ce sillage, M. Belmehdi a enjoint aux directeurs locaux et aux secrétaires des conseils de construction et d'équipement relevant des mosquées, ainsi que les associations religieuses et les sociétés chargées de la réalisation des mosquées de "lancer une campagne nationale pour expliquer la teneur de l'arrêté interministériel en question".

Concernant les mosquées dont les travaux sont en cours, le ministre a fait savoir qu'il serait préférable de procéder à la réalisation avec les moyens offerts dans le respect de la typologie prévue par l'arrêté.