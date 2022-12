La Maison de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle "est un espace idéal" de communication des diplômés des établissements de formation avec les opérateurs économiques, a indiqué dimanche à partir de Tlemcen le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi.

Supervisant l'ouverture d'une journée d'étude sur "les moyens d’activer l’esprit entrepreneurial des stagiaires afin de créer leurs propres projets", organisée à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle Kouraïche-Ahmed de Mansoura, le ministre a indiqué qu'"inculquer la pensée entrepreneuriale aux stagiaires est une priorité dans le programme du secteur qui a conduit à la création de la Maison de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle".

La Maison de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle "est l’espace idéal de communication des diplômés de la formation professionnelle avec les opérateurs économiques et les différents dispositifs de soutien en vue d’entrer dans le monde de l’entreprenariat", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que ce mécanisme est considéré comme l'outil approprié sur lequel il faut s'appuyer pour inculquer les valeurs de l'entrepreneuriat et introduire les professionnels formés dans le monde du travail entrepreneurial pour concrétiser leurs idées et incarner des projets à valeur ajoutée contribuant à la prospérité de l’économie du pays.

Le ministre a déclaré qu' "au vu de l'installation récente de la Maison de l’accompagnement, chacun est appelé à réfléchir, au travers ces journées d'études que le secteur organise en diverses occasions, à mûrir ce projet, à examiner ses lacunes et les obstacles qui le freinent afin de déterminer les mécanismes à même d’atteindre les objectifs confiés à cette structure dont le rôle doit être effectif avant, pendant et après le processus de formation".

Il a souligné qu'une banque de données devrait être créée, contenant toutes les informations et les besoins du marché du travail local, d'une part, et les offres d'emploi et les opportunités de formation professionnelle offertes par l'environnement économique, d'autre part.

M. Merabi a estimé que cette journée d'étude "est la meilleure preuve de la volonté du secteur de consolider l’esprit entrepreneurial chez les jeunes stagiaires et de son intention d'adapter les programmes et le cursus du secteur pour activer cet esprit et l'inscrire au cœur de la formation et de l’enseignement professionnels".

L’objectif de la rencontre, a-t-il ajouté, est d'identifier les capacités nécessaires, d'accompagner les enseignants et les superviseurs pour encadrer les Maisons d'accompagnement afin d'atteindre les objectifs souhaités, estimant que les recommandations faites auront à activer le mécanisme d'accompagnement et d'intégration afin de consolider l'esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes.

Par ailleurs, le membre du gouvernement a également rappelé qu'une convention de partenariat a été récemment signée avec le groupe "Fiat" qui fournira les compétences nécessaires dans le domaine de l'industrie automobile, notamment celles liées à la maintenance, pour créer de nouvelles activités basées sur la technologie et la connaissance.

Le ministre a également fait état de la tenue, la semaine prochaine, du 3ème congrès des ministres et dirigeants responsables de l'enseignement et la formation professionnelle dans le monde arabe, en collaboration avec l’Unesco.

Les travaux porteront sur un thème lié à la compatibilité de l'enseignement et la formation professionnelle et technique avec le marché du travail.

M. Merabi poursuit sa visite dans la wilaya de Tlemcen, où le programme comprend l'inaug uration d'un Institut spécialisé dans la formation professionnelle dans la commune de Sebdou et sa dénomination au nom du moudjahid Senoussaoui Mustapha.

Il aura à inspecter des réalisations exposées par des stagiaires du centre de formation professionnelle et d'apprentissage Menouer Hebri, dans la commune de Maghnia.

Le ministre assistera également au déroulement d'une formation de stagiaires dans un hôtel de Tlemcen et honorera certains professeurs qui veillent sur l’apprentissage, comme il supervisera la cérémonie de signature de plusieurs conventions entre la Direction locale du secteur et des entreprises économiques de la wilaya.