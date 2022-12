L'Assemblée populaire nationale (APN) a abrité dimanche la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre) en présence du président de l'institution parlementaire, Brahim Boughali, de membres du gouvernement et de représentants de plusieurs institutions et instances officielles.

Organisée par le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) sous le slogan "Apport de la langue arabe à la civilisation et à la culture humaine", la cérémonie a également vu la présence du conseiller du président de la République chargé des affaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la cérémonie, M. Boughali a précisé que l'Algérie, qui mise sur un "véritable décollage", est consciente du rôle de la langue, "un des piliers de l'identité nationale", dans le "renforcement de la personnalité nationale" et la consolidation de la cohésion sociale et nationale.

"Attachée à ses fondements que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité, l'Algérie s'ouvre à la modernité et aux perspectives de renaissance et de progrès", a-t-il soutenu, saluant, à cet égard, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'introduire la langue anglaise à l'école, "preuve s'il en est de sa vision éclairée et clairvoyante" au service de l'authenticité et de la modernité, a-t-il dit.

"Depuis la fin du XXe siècle, la langue arabe est une des langues officielles des Nations Unies, et nul n'ignore le rôle de l'Algérie en faveur de cette reconnaissance internationale, un rôle qui va dans le sens de l'apport historique des Algériens dans l'écriture et la production de livres en langue arabe, l'étude de ses sciences (...) et la promotion de sa place", a affirmé, pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts.

Pour la ministre, le slogan "Apport de la langue arabe à la civilisation et la culture de l'humanité" choisi par l'UNESCO pour célébrer cette journée confirme que "l'apport linguistique, toutes formes, styles et arts littéraires confondus, que la langue arabe a apporté aux sciences humaines et à la traduction, lui a permis d'avoir un grand impact sur les cultures du monde et d'enrichir la culture humaine".

La célébration de cette journée internationale n'est plus réservée uniquement aux Arabes, puisque de nombreux organismes, missions diplomatiques et culturelles et des académies d'autres langues célèbrent aujourd'hui cette journée, a-t-elle dit, ajoutant que "les nations recouvrent le rôle de la langue arabe dans le développement de la science et de la traduction".

Pour sa part, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a souligné que "la langue arabe constitue l'un des principaux facteurs de l'unité et l'un des éléments essentiels de la personnalité nationale".

De son côté, le président du HCLA, Salah Belaid a rappelé le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit, sauvegarde les fondements de l'identité nationale à travers l'intérêt qu'il accorde à la préservation de la mémoire, rappelant les efforts du Conseil pour promouvoir l'usage de la langue arabe.

La célébration a été marquée par les interventions des présidents des académies de langue arabe d'Egypte, de Syrie, de Mauritanie et des Emirats Arabes Unis et par l'organisation d'un salon du livre comprenant les principales publications du HCLA.

Depuis 2012, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la langue arabe, de par son apport et son rôle dans la préservation et la propagation de la civilisation et de la culture humaines.