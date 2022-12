Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a annoncé, dimanche à Tlemcen, le renforcement de la nomenclature des filières professionnelles du secteur par de nouvelles spécialités.

En marge d'une cérémonie de signature de sept conventions de partenariat entre la direction de wilaya du secteur et des entreprises économiques pour la formation dans des métiers de l’industrie, le ministre a fait savoir que la nomenclature des filières professionnelles sera enrichie par de nouvelles spécialités, avec une réduction de la durée de formation, en réponse aux demandes de jeunes désirant accéder rapidement à un métier et intégrer le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat.

Il a annoncé avoir donné, à l'occasion de sa visite à Tlemcen, des instructions aux cadres et enseignants du secteur de la wilaya pour développer la formation professionnelle afin qu’elle réponde et soit en adéquation avec les besoins du marché et la région sur les plans économique, social et culturel.

Le ministre a affirmé que son secteur est considéré comme l'une des plus importantes sources du développement économique local et national du fait qu’il constitue un "réservoir en ressources humaines avec des compétences diversifiées accompagnant la vision économique du Président de la République pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de sécurité alimentaire, énergétique et hydrique".

"Le secteur œuvre dans le cadre du plan du gouvernement à faire de la formation professionnelle un moyen de promotion de la jeunesse et de développement de l'économie nationale, en tant que voie la plus efficace vers le monde de l'entrepreneuriat, surtout que ce secteur franchit des étapes importantes dans le domaine du partenariat avec les opérateurs économiques", a-t-il soutenu, citant, à cet effet, l'accord signé récemment avec la société "Fiat" par lequel un accord initial a été conclu pour intégrer 188 apprentis de l'Institut de formation professionnelle et d'apprentissage d’Es-Sénia (Oran).

Le ministre a indiqué ensuite que l’Algérie développe actuellement son économie pour construire un système dans lequel la formation professionnelle et les métiers constitueront "la pierre angulaire dans l’édification des entreprises futures".

A la faveur de cette visite ministérielle dans le wilaya, des accords ont signés et concernent la laiterie "El Mouroudj", l'entreprise de fabrication du fourrage pour ovins à Sebdou, l'entreprise de céramique "Certaf" et les minoteries "Sakina" de Maghnia, l'Agence nationale des barrages et transferts de Hammam Boughrara et autres.

Ces accords ont été passés avec la Direction de la Santé de Tlemcen et l'Institut National spécialisé dans la formation professionnelle de Nâama.

Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya, à l’inauguration de l’Institut spécialisé en formation professionnelle de Sebdou et sa baptisation du nom du moudjahid Senoussaoui Mustapha, comme il a visité des expositions d'œuvres réalisées par des stagiaires du CFPA "Menaouar Hebri" de Maghnia et s’est enquis de la formation des stagiaires dans le cadre de l’apprentissage dans un hôtel à Tlemcen.

Le programme de cette visite a permis au ministre de présider les travaux d’une journée d’étude sur les modalités d’inculquer l'esprit entrepreunarial chez les stagiaires en vue de créer leurs propres projets, et d’honorer des enseignants du secteur.