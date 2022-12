Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu dimanche à Alger le ministre délégué des Affaires étrangères du Japon, Yamada Kenji avec lequel il a évoqué le développement des relations de coopération dans les domaines énergétiques, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et le Japon dans le domaine de l'énergie, qualifiées de très anciennes et d'excellentes", selon la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont relevé "les importantes opportunités" de coopération et d'investissements existantes dans le domaine des hydrocarbures (exploration et pétrochimie) et dans les énergies renouvelables notamment l'énergie solaire et l'hydrogène.

M. Arkab a présenté, à cette occasion, les grands projets du secteur de l'énergie et des mines en invitant les entreprises japonaises à s'impliquer dans ces projets, en insistant sur le partage de l'expertise et des connaissances, notamment en matière de développement technologique et de la fabrication, localement, des équipements industriels du secteur, rapporte le communiqué.

Les parties ont également évoqué les opportunités d'affaires et d'investissements dans le domaine des mines en Algérie notamment l'exploration et l'exploitation des terres et métaux rares.

Le ministre japonais, tout en rappelant la qualité des relations entretenues par les entreprises des deux pays dans le secteur de l'énergie, a exprimé l'intérêt des entreprises japonaises d'investir en Algérie notamment dans les domaines des hydrocarbures, les mines et des énergies renouvelables, et souhaité renforcer la coopération dans d'autres domaines d'intérêts communs, ajoute le ministère.